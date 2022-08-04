Трансвеститы, толстяки, порноактрисы и Джигурда. Почему бои фриков так популярны?

К подобным "боям" есть претензии не только у рядовых зрителей, но и у тех, кто к боевым видам спорта относится серьёзно. С точки зрения спортивной составляющей там не на что смотреть, но внимание от классического ММА и тем более бокса фрики перетягивают. Когда поединок Холлоуэя и Волкановски обсуждают меньше, чем вялый "бой" Ромы Жигана с Шокком, это не может не ужасать.

Борцы за чистоту жанра небезосновательно считают, что подобные фрик-шоу позорят единоборства и привносят неправильные ценности в этот вид спорта.

Опять-таки, в самой идеи, когда дерутся звёзды-непрофи нет ничего плохого. Во всяком случае она имеет право на существование. Может быть помните, лет 15 назад была такая программа "Король Ринга" на Первом Канале. Там дрались Запашный, Пельш, Лукинский, Пьер Нарцисс, царство ему небесное, а одним из ведущих этого проекта был Владимир Познер. Принцип тот же, но за это не было стыдно. Возможно, за неимением альтернативы.

С другой стороны, сложно иметь претензии к Джигурде и какому-нибудь Роме Жёлудю. Раньше подобные персонажи могли посветить лицом на телеке, заработать платным интервью, а теперь им ничего другого не остаётся как только податься в мир боёв поп-ММА.