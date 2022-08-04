За последний год большую популярность снискали бои с участием фриков, ярких персон и известных людей. К спорту, это имеет весьма косвенное отношение, но в феномене следует разобраться.
Трансвеститы, толстяки, порноактрисы и Джигурда. Почему бои фриков так популярны?
Русскоязычные зрители YouTube давно знают, что Никита Джигурда, Елена Беркова, Виталий Милонов, Кирилл "Руки-Базуки" и Олег Монгол - это не только самые бесполезные люди в интернете, но и звёзды формата поп-ММА. Да, ещё несколько лет назад это показалось бы шуткой.
Изначально идея была забавной. Третьесортные звёзды выходят в октагон и дерутся (ну, или хотя бы стараются). Согласитесь, увидеть, как кто-то даёт кулаком в пузо Виталию Валентиновичу Милонову, а тот вприпрыжку даёт дёру - довольно весело. Правда, очень скоро формат такого шоу себя исчерпал и от него стали уставать.
Джигурда настучал по морде литца Милонову. Пустячок, а приятно.— Татьяна 2.0 🌹🌲 (@tatkaural) October 6, 2021
Слуга народа жаловался, что организаторы нарушили договоренности - обещали бить понарошку, но в итоге Милонов огрёб по полной. У Джигурды другая версия: мол, "Задача была – не убить депутата Госдумы"… 🤣 pic.twitter.com/6ep9V9GrNG
Да, выпуски "Наше Дело" или Epic Fighting Championship по-прежнему собирают от миллиона просмотров, но продлится это вряд ли долго. Сначала это казалось забавным идиотизмом, но сложно представить, что поединки бомжей, алкашей, порноактрис, карликов и тучных женщин могут привлекать внимание годами. Это уже начинает раздражать, особенно когда об этом на полном серьёзе пишут спортивные сайты.
К подобным "боям" есть претензии не только у рядовых зрителей, но и у тех, кто к боевым видам спорта относится серьёзно. С точки зрения спортивной составляющей там не на что смотреть, но внимание от классического ММА и тем более бокса фрики перетягивают. Когда поединок Холлоуэя и Волкановски обсуждают меньше, чем вялый "бой" Ромы Жигана с Шокком, это не может не ужасать.
Борцы за чистоту жанра небезосновательно считают, что подобные фрик-шоу позорят единоборства и привносят неправильные ценности в этот вид спорта.
Опять-таки, в самой идеи, когда дерутся звёзды-непрофи нет ничего плохого. Во всяком случае она имеет право на существование. Может быть помните, лет 15 назад была такая программа "Король Ринга" на Первом Канале. Там дрались Запашный, Пельш, Лукинский, Пьер Нарцисс, царство ему небесное, а одним из ведущих этого проекта был Владимир Познер. Принцип тот же, но за это не было стыдно. Возможно, за неимением альтернативы.
С другой стороны, сложно иметь претензии к Джигурде и какому-нибудь Роме Жёлудю. Раньше подобные персонажи могли посветить лицом на телеке, заработать платным интервью, а теперь им ничего другого не остаётся как только податься в мир боёв поп-ММА.
Если вам кажется, что это чисто российская диковинка и сложно придумать что-то более клоунское, чем бой Джигурды с Отаром Кушанашвили, то вы глубоко заблуждаетесь. В других странах тоже есть любители подобного контента. Там пошли даже дальше...
В США выделяется реслинг и набирают обороты бои на кулаках, а в Польше решили пойти своим особым путём. Год назад там был организован межполовой поединок по правилам MMA. Несложно догадаться, что победителем в этом противостоянии стал мужчина.
October 29, 2021
В той же Польше на этом решили не останавливаться и провели бой в формате "стенка на стенку". В одном из боёв сошлись две команды по пять человек. Изначально бойцы дрались один на один, но избежать мордобоя и избивания лежачих не удалось. На одного человека могло приходиться по два, а то и по три оппонента, что не было запрещено регламентом.
Pojebany jest ten świat 😂 #thewar3 pic.twitter.com/ntQn68jLKg— Sebastian (@Sebinho93x) November 26, 2021
В Таиланде большой популярностью пользуется мероприятие под названием "Бойцовский цирк". Там полуголые девушки в одном ринге соседствуют с карликами, а в боях участвуют даже тайские трансвеститы. Как вам такой уровень трэша?
Организаторы плюют на весовые категории и драка толстяков с худыми - это нормальное явление. А в одном из поединков бойцы перед схваткой упёрлись в ринг бейсбольными битами, 10 секунд раскручивались, после чего пошли друг на друга. Выглядит максимально нелепо.
#FightCircus3 pic.twitter.com/jMbMMx5p89— Matysek (@Matysek88) November 6, 2021
Форматы быстро устаревают, поэтому находчивые тайцы не расслабляются. Если боксёрский ринг или октагон вам кажутся слишком большой площадкой, то, возможно, вас заинтересуют бои в телефонной будке. Бежать некуда, а значит бой будет максимально близким.
Бои на крошечном клочке "ринга" это вообще довольно распространённое явление. Какое-то время назад появилось "автомобильное джитсу", поединки которого проходят внутри автомобиля. Борьба начинается на передних сиденьях автомобиля, а как подручные средства борьбы в ход идут ремни безопасности, руль, зеркала и кресла. Особого внимания заслуживают подобные бои с участием девушек в обтягивающих леггинсах.
С фантазией у организаторов подобных мероприятий полный порядок. Тут не поспоришь. Так что сидящее в своих "домиках" ММА-сообщество и организаторы классических боксёрских поединков могут и дальше со снобизмом смотреть на это, делать вид, что мир не меняется, а просмотры не падают.
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