Чт, 21.07.2022
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Анастасия, проживающая в Германии украинка

СМИ: В России ликвидирована крупнейшая в мире атомная подлодка

ФОТО: Pomorzev/Shutterstock

Крупнейшая в мире атомная подводная лодка "Дмитрий Донской" (ТК-208) ликвидирована, сообщает российское прокремлевское информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Подводная лодка "Дмитрий Донской" выведена из состава флота и будет отправлена ​​на металлолом", - сказал источник.

175-метровая подводная лодка класса "Тайфун" находилась в составе Северного флота ВМФ России с 1980 года. В 2002 году подводная лодка прошла модернизацию.

Статус крупнейшей в мире подлодки перейдет к 184-метровой атомной подводной лодке класса "Оскар II" "Белгород" (К-329), сданной в эксплуатацию в этом месяце.

"Belgorod" zemūdene Baltajā jūrā. 2021. gads. ФОТО: Yakovlev Sergey/Shutterstock

В январе 2021 года руководитель движения поддержки ВМФ Владимир Мальцев сообщил прокремлевскому информационному агентству ТАСС, что ВМФ России "не планирует в ближайшее время сдавать Дмитрия Донского на металлолом".

"В 2021 году запланированы боевые учения, в которых примет участие флагман. Ликвидация субмарины - вопрос не менее пяти лет", - сказал тогда Мальцев.

Известный подводник Хи Саттон сообщил в микроблоге Twitter, что по данным анализа открытых источников информации (OSINT) 26 июня "Дмитрий Донской" был замечен в Белом море, расположенном на северо-западе России.

Эксперт утверждает, что в тот же день "Белгород" был замечен рядом с подводной лодкой "Дмитрий Донской".

"Непонятно, почему две подводные лодки оказались вместе так близко к северо-западному побережью России",

- написал Саттон.

В октябре 2014 года представители шведских вооруженных сил объявили, что проводят расследование в морском пространстве в районе Стокгольмского архипелага в связи с подозрительной деятельностью иностранных подводных лодок, сообщило украинское СМИ "Гордон".

В то время российский активист Павел Шехтман распространил заявление о том, что в этом районе потерпела крушение российская атомная подводная лодка "Дмитрий Донской".

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