СМИ: В России ликвидирована крупнейшая в мире атомная подлодка

Крупнейшая в мире атомная подводная лодка "Дмитрий Донской" (ТК-208) ликвидирована, сообщает российское прокремлевское информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Подводная лодка "Дмитрий Донской" выведена из состава флота и будет отправлена на металлолом", - сказал источник.
175-метровая подводная лодка класса "Тайфун" находилась в составе Северного флота ВМФ России с 1980 года. В 2002 году подводная лодка прошла модернизацию.
Статус крупнейшей в мире подлодки перейдет к 184-метровой атомной подводной лодке класса "Оскар II" "Белгород" (К-329), сданной в эксплуатацию в этом месяце.
***BREAKING***
Russian Navy submarine Belgorod, the largest sub built for 40 years and second only to the famous TYPHOON class (ref https://t.co/upHZRD6QuK) was commissioned today
В январе 2021 года руководитель движения поддержки ВМФ Владимир Мальцев сообщил прокремлевскому информационному агентству ТАСС, что ВМФ России "не планирует в ближайшее время сдавать Дмитрия Донского на металлолом".
"В 2021 году запланированы боевые учения, в которых примет участие флагман. Ликвидация субмарины - вопрос не менее пяти лет", - сказал тогда Мальцев.
Известный подводник Хи Саттон сообщил в микроблоге Twitter, что по данным анализа открытых источников информации (OSINT) 26 июня "Дмитрий Донской" был замечен в Белом море, расположенном на северо-западе России.
***OSINT***
2 largest submarines in the world, Belgorod (K-239) and Dmitriy Donskoi (TK-208) (TYPHOON Class) caught on surface in White Sea
These subs are ginormous, much bigger than anything in the West, even the US Navy's Ohio Class
"Непонятно, почему две подводные лодки оказались вместе так близко к северо-западному побережью России",
- написал Саттон.
В октябре 2014 года представители шведских вооруженных сил объявили, что проводят расследование в морском пространстве в районе Стокгольмского архипелага в связи с подозрительной деятельностью иностранных подводных лодок, сообщило украинское СМИ "Гордон".
В то время российский активист Павел Шехтман распространил заявление о том, что в этом районе потерпела крушение российская атомная подводная лодка "Дмитрий Донской".
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