СМИ: В России ликвидирована крупнейшая в мире атомная подлодка

"Подводная лодка "Дмитрий Донской" выведена из состава флота и будет отправлена ​​на металлолом", - сказал источник.

175-метровая подводная лодка класса "Тайфун" находилась в составе Северного флота ВМФ России с 1980 года. В 2002 году подводная лодка прошла модернизацию.

Статус крупнейшей в мире подлодки перейдет к 184-метровой атомной подводной лодке класса "Оскар II" "Белгород" (К-329), сданной в эксплуатацию в этом месяце.

"Belgorod" zemūdene Baltajā jūrā. 2021. gads. ФОТО: Yakovlev Sergey/Shutterstock

***BREAKING***



Russian Navy submarine Belgorod, the largest sub built for 40 years and second only to the famous TYPHOON class (ref https://t.co/upHZRD6QuK) was commissioned today



Now in service with #Russian Navy



This will be armed with Poseidon and also spy subs. pic.twitter.com/xHBd2fX5zP — H I Sutton (@CovertShores) July 8, 2022

В январе 2021 года руководитель движения поддержки ВМФ Владимир Мальцев сообщил прокремлевскому информационному агентству ТАСС, что ВМФ России "не планирует в ближайшее время сдавать Дмитрия Донского на металлолом".

"В 2021 году запланированы боевые учения, в которых примет участие флагман. Ликвидация субмарины - вопрос не менее пяти лет", - сказал тогда Мальцев.

Известный подводник Хи Саттон сообщил в микроблоге Twitter, что по данным анализа открытых источников информации (OSINT) 26 июня "Дмитрий Донской" был замечен в Белом море, расположенном на северо-западе России.

***OSINT***



2 largest submarines in the world, Belgorod (K-239) and Dmitriy Donskoi (TK-208) (TYPHOON Class) caught on surface in White Sea



These subs are ginormous, much bigger than anything in the West, even the US Navy's Ohio Class



Belgorod is on trials. #OSINT #SubSunday pic.twitter.com/j3fbsCTWjR — H I Sutton (@CovertShores) June 26, 2022

Эксперт утверждает, что в тот же день "Белгород" был замечен рядом с подводной лодкой "Дмитрий Донской".

"Непонятно, почему две подводные лодки оказались вместе так близко к северо-западному побережью России",

- написал Саттон.

В октябре 2014 года представители шведских вооруженных сил объявили, что проводят расследование в морском пространстве в районе Стокгольмского архипелага в связи с подозрительной деятельностью иностранных подводных лодок, сообщило украинское СМИ "Гордон".

В то время российский активист Павел Шехтман распространил заявление о том, что в этом районе потерпела крушение российская атомная подводная лодка "Дмитрий Донской".