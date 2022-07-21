Обрыв троллейбусных проводов на Тейке: движение на Юглу восстановлено по одной полосе

В настоящее время общественный транспорт работает с опозданием.

Как сообщалось, движение по улице Бривибас в направлении Юглы было остановлено из-за обрыва троллейбусных проводов. Движение транспорта было остановлено на участке от пересечения улиц Бривибас и Лиелвардес до пересечения улиц Бривибас и Шмерля.

На месте работает ремонтная бригада Rīgas satiksme. Сотрудники полиции регулируют дорожное движение.

По предварительной информации, причиной происшествия стал грузовик, который оборвал троллейбусную контактную сеть. В полиции заявили, что пострадавших в аварии нет.

По сообщению Rīgas satiksme, движение начиная с перекрестка Бривибас и Лиелварде в направлении Юглы было прервано у троллейбусов маршрутов 4, 12, 16 и автобусов маршрутов 1, 14, 21.