Чт, 21.07.2022
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Обрыв троллейбусных проводов на Тейке: движение на Юглу восстановлено по одной полосе
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Троллейбус Rīgas satiksme. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Около 17:00 в четверг, 21 июля, полиция восстановила ранее остановленное на Тейке движение по улице Бривибас в направлении Юглы, сообщает представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

В настоящее время общественный транспорт работает с опозданием.

Как сообщалось, движение по улице Бривибас в направлении Юглы было остановлено из-за обрыва троллейбусных проводов. Движение транспорта было остановлено на участке от пересечения улиц Бривибас и Лиелвардес до пересечения улиц Бривибас и Шмерля.

На месте работает ремонтная бригада Rīgas satiksme. Сотрудники полиции регулируют дорожное движение.

По предварительной информации, причиной происшествия стал грузовик, который оборвал троллейбусную контактную сеть. В полиции заявили, что пострадавших в аварии нет.

По сообщению Rīgas satiksme, движение начиная с перекрестка Бривибас и Лиелварде в направлении Юглы было прервано у троллейбусов маршрутов 4, 12, 16 и автобусов маршрутов 1, 14, 21.

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