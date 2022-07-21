Желтое предупреждение: в пятницу будет опасно жарко

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре по всей стране.

Погода будет преимущественно солнечной. Во второй половине дня в Курземе местами возможны кратковременные дожди с грозами, поздним вечером дождь не исключен также в центральной части страны.

Ожидается слабый южный ветер, в Курземе в течение дня начнет дуть умеренный западный, северо-западный ветер.

Минимальная температура воздуха в ночь на пятницу составит +12...+17 градусов, на побережье до +19 градусов.

В Риге в пятницу сохранится ясная погода, будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +19 градусов, в пригороде - до +15...+17 градусов. Днем воздух прогреется до +31 градуса.

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