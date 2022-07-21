Главное за 21 июля ⟩ Плохие новости для клиентов Latvenergo, "масочный режим" в Rimi и девальвация гривны

Новости Латвии:

Начиная с сентября около 400 000 клиентов Latvenergo с фиксированным тарифом заметят повышение счетов за электроэнергию, заявил председатель правления AS Latvenergo Мартиньш Чаксте.

Жители Риги в социальных сетях сообщают о первых признаках возвращения масочного режима. В частности, якобы в одном из магазинов Rimi в Кенгарагсе все продавцы уже носят маски для лица, хотя официально такое требование в Латвии не введено. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, RUS TVNET обратился в пресс-службу Rimi, где и выяснил подробности.

В четверг на Тейке движение на улице Бривибас в направлении Юглы было остановлено из-за обрыва троллейбусной контактной сети - ее, по предварительной информации, сорвала некая грузовая машина.

Утром в среду в Риге, на улице Лубанас, произошло трагическое ДТП - в тяжелую аварию попали фура, международный автобус и велосипедист. Жизнь велосипедиста спасти не удалось.

В регистре неплатежеспособности Реестра предприятий появилась запись: 14 июля зарегистрировано уведомление о том, что SIA Bravo Events, организующее преимущественно концерты звезд российской эстрады в странах Балтии, начало процедуру неплатежеспособности, сообщает издание Kas Jauns.

В марте 2002 года на своем рабочем месте были застрелены директор и бухгалтер Ziedu nams, из сейфа похищены деньги, несмотря на то, что на территории были камеры и охрана. Когда преступников поймали, шокировал не только цинизм, с которым было совершено преступление, но и личности виновных.

Главное за рубежом:

С начала войны в Украине весь мир слышал тысячи историй: трогательных, жизнеутверждающих, патриотичных, а иногда просто ужасающих. Светлана 27 дней прожила в одном из подвалов села Ягодное, что в Черниговской области (12 км от города Чернигов) вместе с 350 другими жителями.

Национальный банк Украины в четверг девальвировал национальную валюту гривну, чтобы защитить валютные резервы государства в связи с вторжением России.

Палата представителей Конгресса США в конце прошлой недели одобрила финансирование программы подготовки украинских пилотов на американских истребителях. Если законопроект утвердит и Сенат, то Украина получит и западные самолеты, и пилотов, умеющих на них воевать. Как это отразится на войне с Россией?

У разведки США нет информации о том, что у президента России Владимира Путина были бы серьезные проблемы со здоровьем, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Интересное чтиво:

Вчера, 20 июля, президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Москве, пообещал "в ближайшие часы" дать указание министру сельского хозяйства развивать производство напитка иван-чай, сравнив его с кока-колой. Пользователи Twitter отреагировали на "инициативу".

Латвийские артисты, как и многие другие, активно поддерживают Украину и музыкой, и делом. О борьбе на культурном фронте и об интеграции украинских артистов в музыкальное общество Латвии поговорили с латвийской певицей с украинскими корнями Катриной Гупало.

Российский комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин продолжает делиться в сторис фрагментами своего пребывания в Юрмале.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от Матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов.