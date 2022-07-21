Украина и Россия в пятницу подпишут соглашение о вывозе зерна

"Церемония подписания соглашения о транспортировке зерна, в которой примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пройдет [в пятницу] с участием Украины и России", - говорится в сообщении.

Первые с марта прямые переговоры между военными делегациями противоборствующих сторон, в которых на прошлой неделе в Стамбуле приняли участие представители Турции и ООН, подготовили первоначальный план выхода из тупика.

Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале и захватила одни черноморские порты, одновременно бомбя другие, в том числе главный украинский экспортный порт для зерна в городе Одесса.

Украина заминировала некоторые порты, чтобы защититься от нападения России.

Аграрный сектор Украины является важным источником зерна для мировых рынков, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, где ситуация с продовольственной безопасностью особенно напряженная.