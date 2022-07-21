Чт, 21.07.2022
Я думаю, что живущие в Латвии русские должны занять определенную позицию. И большинство из них это и сделало. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Джо Байден заразился Covid-19

ФОТО: Trevor Bexon/Shutterstock

Результат теста на коронавирус, сделанного президентом США Джо Байденом, дал положительный результат, объявила в четверг, 21 июля, его администрация.

У 79-летнего президента легкие симптомы, он продолжит выполнять свои обязанности полностью в изоляции в Белом доме.

"Он полностью вакцинирован, получил две бустерные дозы и имеет очень легкие симптомы", - говорится в заявлении Белого дома. Также там сказано, что Байден начал принимать противоковидный препарат Паксловид, производимую фармацевтической компанией Pfizer.

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