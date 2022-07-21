Джо Байден заразился Covid-19

У 79-летнего президента легкие симптомы, он продолжит выполнять свои обязанности полностью в изоляции в Белом доме.

"Он полностью вакцинирован, получил две бустерные дозы и имеет очень легкие симптомы", - говорится в заявлении Белого дома. Также там сказано, что Байден начал принимать противоковидный препарат Паксловид, производимую фармацевтической компанией Pfizer.