Сколько еще Запад будет поддерживать Киев? Немецкие эксперты - о ходе войны

Рост цен на газ может поколебать поддержку Украины в Германии, опасаются эксперты ФОТО: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Вернувшись к той же теме позже, он добавил: "Вопрос о ценах на газ очень важен для немецкого общества. Уровень жизни, благосостояние - что может быть важнее? Однако на чашах весов сейчас находятся две вещи: 1 евро надбавки за кубометр газа и похолодание в квартире на несколько градусов; и человеческие жизни, существование государства, разрушенные города и деревни. Для меня ответ очевиден".

Со своей стороны, глава международного отдела журнала Focus Гудрун Дометайт подтвердила, что ее издание еще со времен пандемии коронавируса наблюдает у читателей потерю интереса к статьям о кризисах. Некоторые уже сейчас задаются вопросом, "почему они должны расплачиваться за то, что Путин напал на Украину". По оценке журналистки, осенью, когда цены на газ в Германии вырастут, солидарность с Украиной может оказаться забытой. СМИ предстоит найти решение этой проблемы, чтобы снова привлечь внимание читателей к важным темам, считает Дометайт.

О поставках тяжелых вооружений Украине из Германии

Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник, недавно отозванный Киевом на родину, неоднократно резко критиковал ФРГ за слишком медленные, по его мнению, темпы поставок вооружений. Юрий Ярмилко, выражаясь гораздо более дипломатично, также отметил, что Украина "не совсем понимает", почему с поставками германских ЗСУ Gepard проблем нет, а, например, с БМП Marder - есть.

"Однако, с моей точки зрения, ситуация значительно улучшилась, - констатировал генконсул, добавив, что, по его сведениям, в ближайшее время в Украину из Германии должна будет отправиться очередная партия согласованных ранее к поставкам вооружений. - Хорошо, что мы получаем вооружения, но нам нужно больше и больше, и не когда-нибудь в августе или через три месяца, а сейчас".

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Отставной генерал Домрёзе подтвердил, что у Германии достаточно вооружений, чтобы поставить их часть в Украину, однако для этого необходимо политическое решение и соответствие сделки закону об экспорте вооружений. "Если бы этого хотели, то могли бы сделать. В этом я не стану вам противоречить, господин генеральный консул. Но только не будьте слишком оптимистичным, говоря: в августе эти вооружения будут нам уже не нужны. Они нужны вам вчера, сегодня и, к сожалению, и в августе", - уверен Домрёзе.