Расмуссен: Путин хотел бы завоевать и страны Балтии, расширение НАТО усложнит эту задачу

"Путин несколько раз говорил, что отреагирует, если НАТО приблизится к границам России. Теперь, когда к альянсу присоединилась Финляндия, он получил еще 1300 километров границы с НАТО.

Конечно, его утверждения смешны. Он хотел меньше НАТО, но получил больше НАТО", - сказал Расмуссен.

"Реальность такова, что если Путину удастся добиться своих целей в Украине, он не остановится на Украине. Следующей целью будет Молдова, затем Грузия и страны Балтии.

Но сейчас этот проект для него значительно усложнился, потому что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море станет морем НАТО. Оборона трех прибалтийских государств теперь будет намного проще и эффективнее.

Если бы мы захотели, то могли бы перекрыть все въезды и выезды из России через Санкт-Петербург. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО - это стратегическое поражение России", - считает бывший генсек альянса.