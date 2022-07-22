Выявлено 1250 новых случаев Covid-19. Кумулятивный показатель превысил 680

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 684,4 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3788 лабораторных тестов на Covid-19, 33% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 531 человек не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 719 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 852 683 человек.