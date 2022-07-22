Пт, 22.07.2022
На одного человека приходилось 60 квадратных сантиметров - то есть это стул и место возле стула Украинка Светлана, 27 дней скрывавшаяся в подвале от войны
Украинка Светлана, 27 дней скрывавшаяся в подвале от войны

Выявлено 1250 новых случаев Covid-19. Кумулятивный показатель превысил 680

Иллюстраивное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1250 новых случаев Covid-19, сообщений о случаях смерти не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 684,4 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3788 лабораторных тестов на Covid-19, 33% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 531 человек не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 719 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 852 683 человек.

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