Выявлено 1250 новых случаев Covid-19. Кумулятивный показатель превысил 680
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1250 новых случаев Covid-19, сообщений о случаях смерти не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1250 новых случаев Covid-19, сообщений о случаях смерти не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 684,4 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 3788 лабораторных тестов на Covid-19, 33% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 531 человек не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 719 - были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 852 683 человек.
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