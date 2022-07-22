Умер легендарный немецкий футболист Уве Зеелер

По информации издания, у бывшего спортсмена в последнее время были проблемы со здоровьем. Экс-футболист ушёл из жизни в кругу родных.

На протяжении игровой карьеры Зеелер играл лишь за два клуба - "Гамбург" и ирландский "Корк Селтик". За немецкую команду нападающий выступал с 1953 по 1972 год, проведя за неё 582 матча, в которых забил 496 голов. В 1978 году Зеелер сыграл один матч за "Корк Селтик" и забил два мяча.

В составе "Гамбурга" он становился чемпионом ФРГ (1960) и обладателем Кубка ФРГ (1963), доходил до финала Кубка Кубков (1968).

С 1954 по 1970 год Зеелер выступал за сборную ФРГ. За национальную команду нападающий провёл 72 матча и забил 43 мяча. Со сборной нападающий выиграл серебряную медаль чемпионата мира 1966 года, а в 1970-м завоевал бронзу.

Зеелер забивал голы на четырёх чемпионатах мира в период с 1958 по 1970 год. Такое достижение, кроме него, есть только в активе бразильца Пеле, португальца Криштиану Роналду и немца Мирослава Клозе.

В 1960, 1964 и 1970 годах Зеелер признавался футболистом года в ФРГ.