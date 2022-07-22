ВИДЕО ⟩ Ямайская бегунья пробежала 200 метров со вторым временем в истории

В финальном забеге 28-летняя Шерика Джексон преодолела дистанцию за 21,45 секунды. Второй стала ещё одна представительница Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, пробежавшая дистанцию за 21,81 секунды. Замкнула тройку британка Дина Эшер-Смит - 22,02 секунды.

Отметим, что Джексон установила новый рекорд чемпионатов мира и продемонстрировала второй результат в истории. Мировой рекорд в беге на 200 метров принадлежит американке Флоренс Гриффит-Джойнер, которая в 1988 году в Сеуле преодолела дистанцию за 21,34 секунды.

Победителем на дистанции 200 метров у мужчин стал американец Ноа Лайз с результатом 19,31 секунды - это третий результат в истории. На второй строчке расположился его соотечественник Кеннет Беднарек (19,77), а замкнул тройку лидеров ещё один представитель США Эррион Найтон, который пробежал свой отрезок за 19,80 секунды.

В медальном зачёте чемпионата мира по лёгкой атлетике лидируют спортсмены из США, на счету которых 19 медалей (6 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых). Второе место у Эфиопии - 8 медалей (3 - золотых, 4 - серебряных и 1 бронзовая). Замыкает тройку Китай с 4 медалями (2 - золотых, 1 - серебряная и 1 - бронзовая).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике завершится 24 июля.