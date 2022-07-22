Серебренников о Путине: "Работник спецслужб не может быть руководителем страны"

В беседе с журналистом Кирилл Серебренников порассуждал о своем возвращении в Россию. Он отметил, что хотел бы это сделать с большим удовольствием, потому что очень любит эту страну. Но решится режиссер на это тогда, когда его жизни и жизни его друзей "не будет грозить опасность".

"Я старался делать все, чтобы быть полезным людям и стране", - заметил Серебренников.

Он также высказался о Владимире Путине.

"Мое мнение о Путине не менялось, оно всегда было одним и тем же. Я считал, что работник спецслужб не может быть руководителем страны, потому что у этих людей нет идей развития человека. Есть только идея, что человека можно купить, завербовать, убить, а не развивать, вкладывать в него деньги, учить, улучшать эту природу. У меня не было никаких иллюзий, я никогда не голосовал за этого президента",

- цитирует режиссера Spletnik.ru.

Кирилл Серебренников объяснил, почему ему хотелось бы, чтобы с Романа Абрамовича сняли санкции. По словам режиссера, этот человек много помогал различным кинофильмам и "создал большую историю, связанную с современным искусством":

"Он принимал участие в переговорном процессе с Украиной и включился в помощь в нашем уголовном деле. Это не потому, что мы знакомы и дружили семьями. Он изучил материалы дела и решился нам помогать. Я не думаю, что Роман Абрамович - основа режима [в России. - Прим. ред.]".

Серебренников считает, что Абрамович европейский человек, его интересы выходят за границы России и ему не нужна война. Кстати, именно Абрамович заплатил за него почти 129 млн рублей, которые он должен был выплатить государству в качестве компенсации по делу "Седьмой студии": "Я не просил, но он, видимо, ощущал несправедливость этого дела и хотел, чтобы оно быстрее закончилось. Как он предложил, как договорился и какие его структуры это сделали, я не знаю".

Видео: Интервью с Кириллом Серебренниковым