"Это издевательство". Таксист обиделся на вратаря "Баварии", ради которого проехал 120 км

Хазир рассказал, что встретил голкипера "Баварии" на площади Одеонсплатц в Мюнхене. Там Нойер с другом запрыгнули в такси и попросили Хазира отвезти их в район Леэль. По словам Хазира, он сразу же узнал в клиенте известного вратаря.

Вечером в конце смены таксист убирался в машине и обнаружил в салоне кошелёк, в котором были карты Visa Card Platinum, Mastercard, около 800 евро наличными и документы с адресом Нойера.

Чтобы вернуть кошелёк, Хазир проехал около 120 км до городка Тегернзе, где встретился с менеджером 36-летнего Нойера и передал утерянное и свои контактные данные.

По словам таксиста, две недели спустя он обнаружил в своём почтовом ящике футболку Нойера без каких-либо записок, комментариев и слов благодарности. Хазир был очень разочарован, так как, чтобы вернуть кошелёк, ему пришлось проделать немалый путь.

"У меня четверо детей. Его вознаграждение - это издевательство. Что мне теперь делать с этой футболкой?" - сказал разочарованный Хазир в интервью Sky Germany.

Таксист отметил, что на дорогу в поисках вратаря он потратил около 400 евро. Поэтому он и решил выразить своё возмущение. Узнав об этой истории, глава Музея футбола в Дрездене Йенс Геншмар предложил таксисту купить футболку Нойера за 200 евро, чтобы частично возместить его затраты.