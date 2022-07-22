Россия включила еще пять стран Европы в список "недружественных"

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

В правительстве отметили, что ограничили число сотрудников дипломатических миссий указанных стран.

Уже сообщалось, что правительство России в марте утвердило перечень недружественных стран, в который среди прочих вошла и Латвия. Впрочем, отдельно ее не указывали - страна попадает под графу "Страны ЕС". На публикацию этого списка отреагировал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, который назвал его "списком гордости".

В марте президент РФ Владимир Путин постановил, что "недружественные" страны должны оплачивать российский газ в рублях, после чего несколько стран ЕС отказались работать по такому принципу. Также Путин разрешил российским должникам выплачивать крупные валютные долги перед кредиторами из "недружественных" стран в рублях.