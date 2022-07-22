Пт, 22.07.2022
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Украинка Светлана, 27 дней скрывавшаяся в подвале от войны

Россия включила еще пять стран Европы в список "недружественных"

Флаг России ФОТО: Shutterstock

️Правительство РФ включило Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список стран, которые совершают "недружественные действия" в отношении России, российских компаний и граждан, пишет "Медуза".

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

В правительстве отметили, что ограничили число сотрудников дипломатических миссий указанных стран. 

Уже сообщалось, что правительство России в марте утвердило перечень недружественных стран, в который среди прочих вошла и Латвия. Впрочем, отдельно ее не указывали - страна попадает под графу "Страны ЕС". На публикацию этого списка отреагировал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, который назвал его "списком гордости".

В марте президент РФ Владимир Путин постановил, что "недружественные" страны должны оплачивать российский газ в рублях, после чего несколько стран ЕС отказались работать по такому принципу. Также Путин разрешил российским должникам выплачивать крупные валютные долги перед кредиторами из "недружественных" стран в рублях.

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