В конце недели в Риге и регионах будут работать пункты призыва резервистов

Граждане Латвии в возрасте от 18 до 50 лет, не прошедшие военную подготовку, получившие хотя бы базовое образование и владеющие государственным языком на среднем уровне, не успевшие подать заявление до 17 июля, смогут воспользоваться возможностью и явиться в ближайший к месту жительства призывной пункт, предъявив документ, удостоверяющий личность. На месте будут проверены личные данные.

Для дальнейшего обучения будут приняты резервисты, чье состояние здоровья будет признано годным для резервной службы. Его проверит медицинская комиссия, которая и выдаст заключение, может ли призывник приступить к военному обучению.

На обучение призывают молодых людей в возрасте 18 лет и старше, выпускников средних школ, студентов, "которые хотят провести свои летние каникулы с пользой", с целью знакомства с военной средой. Возможно, после прохождения курса военной подготовки они выберут карьеру в профессиональной службе или в службе Земессардзе.

Во время индивидуального курса обучения солдат получит основные навыки - навыки обращения с оружием, стрельбы, использования средства связи, навыки полевого боя, топографии, ориентирования и оказания медицинской помощи.

Во время коллективного обучения резервисты будут осваивать следующие специальности: связист, оператор-гранатометчик, пулеметчик, помощник пулеметчика. Кроме того, будут предложены специальности, связанные с оказанием первой помощи.

Обучение будет проводиться очно - в классе и на открытом воздухе, а по его итогам необходимо будет сдать практические и теоретические зачеты.

Во время обучения резервисты будут находиться на активной службе, иметь статус солдат, а время учений будет засчитано в их стаж. Им будет обеспечено жилье в казармах или в палатках в случае учений. Также им будет выдана форма и необходимый инвентарь.

За каждый проведенный на учениях день резервистам будет выплачиваться компенсация - от 31,50 евро в день. Ее выплатят банковским перечислением в течение месяца после окончания курса. Кроме того, резервисты также получат солдатский паек, который составляет 14 евро в день, или будут обеспечены питанием.