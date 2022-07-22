Всплеск смертей офицеров: что известно о потерях России в Украине к концу июля

Советский Союз потерял примерно столько же солдат за почти 10 лет войны в Афганистане.

С учетом информации, поступающей с российских кладбищ, список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших в Украине военных, чем реально захоронено в России. С учетом этой поправки, наши данные о потерях российской армии сопоставимы с цифрами, которые назвал глава ЦРУ.

Но среди всех озвученных оценок данные ЦРУ - одни из самых низких. Британская разведка говорила о 15-20 тысячах погибших еще в июне. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных перевалило за 38 тысяч.

Скорее всего, такой разброс цифр объясняется терминологией и методами подсчета. Некоторые эксперты включают в число потерь российской стороны военных так называемых ДНР и ЛНР, а также тех, кто погиб, воюя в составе ЧВК. Счет суммарных потерь в этих двух категориях идет на тысячи. В одной только ДНР самопровозглашенные власти публично признали гибель более 2400 военных.

Итоговая цифра также существенно возрастает, если в список потерь включить всех пропавших без вести военных из России, а также бойцов "народных милиций" Донецка и Луганска. Число пропавших без вести россиян не удается установить даже примерно. А вот в группах сторонников “ДНР” и “ЛНР” в соцсетях Би-би-си обнаружила более 3000 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах “народных милиций” и давно не выходивших на связь.

Обновленных официальных данных о потерях российской стороны нет. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 25 марта, сообщив о 1351 погибшем.

график ФОТО: BBC

По родам войск

По числу абсолютных потерь больше всего мотострелков (то есть обычной пехоты) и десантников. На 22 июня 20% всех установленных погибших служили в ВДВ, еще 20% - в мотострелковых подразделениях.

​​По мнению британской разведки, столь высокие потери среди российских десантников могут быть связаны с тем, что они использовались для решения задач, которые лучше подходят для тяжело вооруженной пехоты.

Опрошенные Би-би-си эксперты также отмечали, что из-за логистических проблем и отсутствия господства России в воздухе подразделения ВДВ на передовой часто оставались без поддержки регулярных войск и авиации.

Самой быстрорастущей категорией потерь остаются те, кого российские СМИ и официальные лица называют добровольцами. Чаще всего на войну в этом статусе отправляются мужчины старше 40 лет из регионов с невысокой средней зарплатой.

Перед отправкой на фронт добровольцы проходят лишь от трех до семи дней подготовки. При этом именно отряды добровольцев являются сейчас одной из главных штурмовых сил России на фронте.

Более 40% погибших добровольцев - это люди старше 45 лет (половина из них - старше 50 лет). Это существенно отличается от динамики потерь среди остальных категорий российских военных - там половина установленных потерь приходится на людей в возрасте от 18 до 26 лет.

В списке потерь, которые нам удалось подтвердить, также 171 сотрудник Росгвардии, включая бойцов элитных отрядов “Витязь”, “Росич” и “Пересвет”. Среди погибших есть по меньшей мере 117 бойца спецназа ГРУ и трое представителей спецназа ФСБ "Альфа". Все эти подразделения считаются одними из сильнейших в России.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.

Мы не учитываем сообщения СМИ о десятках, а иногда и сотнях погибших, если в них нет конкретной информации об именах и фамилиях. Мы также не учитываем сообщения о гибели россиян, которые служили в составе армий самопровозглашенных республик Донбасса до 24 февраля, и потери так называемой ЧВК Вагнера.