Фото ⟩ Шесть необычных природных явлений и существ, когда-либо замеченных в окрестностях Лиепаи

Третий по величине город Латвии - Лиепаю - в последнее время посещают необычные гости. Одним из самых известных событий в этом году является появление моржа на Лиепайском пляже. Это не единственный случай, когда в окрестностях города зафиксировано необычное природное явление. Apollo.lv предлагает вспомнить самые необычные явления природы и появления живых существ, зафиксированные в окрестностях Лиепаи.