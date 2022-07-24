Вс, 24.07.2022
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Фото ⟩ Шесть необычных природных явлений и существ, когда-либо замеченных в окрестностях Лиепаи

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Рыба-меч
ФОТО: Shutterstock/Apollo.lv kolāža

Третий по величине город Латвии - Лиепаю - в последнее время посещают необычные гости. Одним из самых известных событий в этом году является появление моржа на Лиепайском пляже. Это не единственный случай, когда в окрестностях города зафиксировано необычное природное явление. Apollo.lv предлагает вспомнить самые необычные явления природы и появления живых существ, зафиксированные в окрестностях Лиепаи.

Ночью 4 июля на пляже в Лиепае был замечен морж. Животное, которое сначала заметили в Латвии, а позже - на пляже Слитерского национального парка, продолжило свой путь в Финляндию, где очевидцы заметили его спящим во дворе дачи в городе Котка.

Галерея: Знаменитый морж

Было принято решение доставить животное в лечебное учреждение, но по дороге морж погиб. По данным зоопарка Коркеасаари, животное было сильно истощено, а переживания последних дней дались ему слишком тяжело. Зоопарк поблагодарил всех причастных за помощь в спасении моржа.

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Рыба-меч

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