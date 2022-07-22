Российский клуб "Алания" потерял свой чемпионский кубок. Его ищут третий год
Российский футбольный клуб "Алания" из Владикавказа потерял свой кубок чемпиона России 1995 года, сообщает Baza.
Российский футбольный клуб "Алания" из Владикавказа потерял свой кубок чемпиона России 1995 года, сообщает Baza.
Издание сообщает, что местонахождение кубка, а точнее, копии, которую отдали клубу на вечное хранение, неизвестно. При чём трофей потерялся ещё три года назад. С тех пор "Алания" безуспешно пыталась найти кубок.
Изначально считалось, что кубок находится у Валерия Газзаева, который возглавлял "Аланию" в 1995 году. Однако, когда с бывшим тренером связались представители клуба, он ответил, что не знает, где находится чемпионская награда. Сейчас этим вопросом занимается местное министерство спорта.
Напомним, "Алания" единственный раз в своей истории выиграла чемпионат России в 1995 году, опередив занявший второе место московский "Локомотив" на 6 очков. На третьем месте завершил розыгрыш московский "Спартак".
Команда под руководством Валерия Газзаева в 1995 году прервала чемпионскую серию московского "Спартака" и стала первой немосковской командой-чемпионом России.
В сезоне-2022/23 "Алания" выступает в первой лиге - втором по силе и значимости дивизионе профессионального футбола в России.
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