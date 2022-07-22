Российский клуб "Алания" потерял свой чемпионский кубок. Его ищут третий год

Издание сообщает, что местонахождение кубка, а точнее, копии, которую отдали клубу на вечное хранение, неизвестно. При чём трофей потерялся ещё три года назад. С тех пор "Алания" безуспешно пыталась найти кубок.

Изначально считалось, что кубок находится у Валерия Газзаева, который возглавлял "Аланию" в 1995 году. Однако, когда с бывшим тренером связались представители клуба, он ответил, что не знает, где находится чемпионская награда. Сейчас этим вопросом занимается местное министерство спорта.

Напомним, "Алания" единственный раз в своей истории выиграла чемпионат России в 1995 году, опередив занявший второе место московский "Локомотив" на 6 очков. На третьем месте завершил розыгрыш московский "Спартак".

Команда под руководством Валерия Газзаева в 1995 году прервала чемпионскую серию московского "Спартака" и стала первой немосковской командой-чемпионом России.

В сезоне-2022/23 "Алания" выступает в первой лиге - втором по силе и значимости дивизионе профессионального футбола в России.