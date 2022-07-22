Латвийская хоккейная федерация заблокировала переход Калниньша в "Амур"

Напомним, после военного вторжения России в Украину Сейм Латвии принял поправки в Закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Беларуси. В случае нарушения запрета спортсмены и тренеры не будут привлекаться в сборную Латвии.

Заявка на переход 30-летнгео Калниньша поступила в трансферную систему Международной федерации хоккея (IIHF), но LHF заблокировала сделку.

"Мы получили запрос на переход, который своевременно отклонили. Это нужно было сделать в течение семи дней. Мы также добавили объяснение, почему мы отклонили его.

Скорее всего, Федерация хоккея России обжалует наше решение в IIHF. Затем IIHF должна оценить причину отказа и его законность.

Такого прецедента до сих пор не было. Ни одна федерация никогда не отклоняла переход вне правил IIHF. Поэтому всё, что мы сейчас обсуждаем, носит гипотетический характер. Всё в руках IIHF. Мы сделали свою работу и не изменим решение", - сказал генеральный секретарь LHF Роберт Плявейс в разговоре с TVNET.

Ранее владивостокский "Адмирал" подписал соглашение с нападающим сборной Латвии Николаем Елисеевым, но LHF пока не получила запрос на переход. Если запрос будет сделан, он будет отклонён так же, как и в случае с Калниньшем.

Плявейс в разговоре с TVNET выразил твёрдую позицию, что ни Калниньш, ни Елисеев никогда не попадут в сборную Латвии. Даже если никто из них так и не сыграет в России.

Отметим, что ранее московский "Спартак" объявил о подписании контракта с нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом. Это вызвало скандал в Латвии, после чего хоккеист в своих соцсетях написал, что не подписывал контракт с клубом и не собирается приезжать в Россию.