Латвийская хоккейная федерация заблокировала переход Калниньша в "Амур"
Латвийская хоккейная федерация (LHF) отклонила запрос на переход вратаря Яниса Калниньша в хабаровский "Амур", сообщает организация.
Латвийская хоккейная федерация (LHF) отклонила запрос на переход вратаря Яниса Калниньша в хабаровский "Амур", сообщает организация.
Напомним, после военного вторжения России в Украину Сейм Латвии принял поправки в Закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Беларуси. В случае нарушения запрета спортсмены и тренеры не будут привлекаться в сборную Латвии.
Заявка на переход 30-летнгео Калниньша поступила в трансферную систему Международной федерации хоккея (IIHF), но LHF заблокировала сделку.
"Мы получили запрос на переход, который своевременно отклонили. Это нужно было сделать в течение семи дней. Мы также добавили объяснение, почему мы отклонили его.
Такого прецедента до сих пор не было. Ни одна федерация никогда не отклоняла переход вне правил IIHF. Поэтому всё, что мы сейчас обсуждаем, носит гипотетический характер. Всё в руках IIHF. Мы сделали свою работу и не изменим решение", - сказал генеральный секретарь LHF Роберт Плявейс в разговоре с TVNET.
Ранее владивостокский "Адмирал" подписал соглашение с нападающим сборной Латвии Николаем Елисеевым, но LHF пока не получила запрос на переход. Если запрос будет сделан, он будет отклонён так же, как и в случае с Калниньшем.
Плявейс в разговоре с TVNET выразил твёрдую позицию, что ни Калниньш, ни Елисеев никогда не попадут в сборную Латвии. Даже если никто из них так и не сыграет в России.
Отметим, что ранее московский "Спартак" объявил о подписании контракта с нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом. Это вызвало скандал в Латвии, после чего хоккеист в своих соцсетях написал, что не подписывал контракт с клубом и не собирается приезжать в Россию.
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