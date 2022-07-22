Главное за 22 июля ⟩ Жара в Латвии, нелегальный арсенал оружия и договоренность по украинскому зерну

Новости Латвии:

В пятницу днем, 22 июля, температура воздуха в Латвии достигла +27...+32 градусов, на западном побережье Курземе было на несколько градусов прохладнее.

18 июля этого года сотрудники Государственной полиции задержали трех человек - мужчин 1960, 1976 и 1950 годов рождения - за незаконный оборот акцизных товаров в Риге.

14-летняя девочка после двухдневного интернет общения встретилась с новой подругой в Риге и осталась ночью на улице, сообщила Рижская муниципальная полиция.

Суд Видземского предместья города Риги признал концертное агентство SIA Bravo Events неплатежеспособным, свидетельствует запись в Регистре неплатежеспособности. Об этом сообщает LETA.

На матч футбольного клуба "Валмиера" не хотели пускать болельщика в майке со знаменитой фразой "Русский военный корабль, иди *****!". Об этом сам болельщик рассказал в своих соцсетях.

Инвестировав более 50 000 евро, несколько латвийских поваров создали ресторан еды навынос Chef's Box, который открылся в четверг, 21 июля, на заправочной станции Neste в Пардаугаве.

20 июля съемочная группа ReTV встретилась с одним из латвийцев, которые сражаются на фронте в Украине.

Главное за рубежом:

Представители Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашение об экспорте зерна.

Гарантирована ли Украине поддержка Запада, если в будущем она отвергнет условия перемирия с РФ с потерей территорий? Какую роль сыграют при этом цены на газ? Эксперты из ФРГ расходятся во мнениях.

Турбина Siemens для газопровода "Северного потока", которую канадские власти после ремонта отправили в Россию, застряла по пути в Германии, потому что российская сторона не дала разрешение на ее транспортировку.

В среду, 20 июля, состоялось долгожданное событие - концерт немецкой рок-группы Rammstein на Певческом поле в Таллинне. Мероприятие собрало более 65 тысяч зрителей и вызвало настоящий коллапс на улицах столицы.

Криминальные сети занимаются контрабандой "значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов" из Украины в страны Европейского Союза.

Интересное чтиво:

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Ветеринары из Москвы спасли в заполярном поселке Диксон белую медведицу, у которой в пасти застряла металлическая банка из-под сгущенки. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Не секрет, что российский актер Эммануил Виторган с семьей находится в Юрмале. 22 июня он поделился снимком с друзьями-кинозвездами.

По независящим от организаторов причинам концерт Верки Сердючки на площадке Wondersala в Риге, запланированный на 21 августа, перенесен на 17 сентября.

Латвийская природа неописуемо красива и богата, особенно летом и осенью, поскольку мы можем насладиться различными ее дарами - например, лесными ягодами: черникой, земляникой и прочими. Давайте проверим, сможете ли вы угадать самые популярные лесные ягоды!