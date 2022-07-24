"Последний рассказ на сайте будет о нашей победе". War Stories - истории украинцев без редактуры

Каждый день в Украине происходят разные события: украинский солдат отправляется на поле боя, профессор, рискуя жизнью, проводит онлайн-лекции из окопа, отец обнимает дочь, которую не видел четыре месяца, многодетная семья остается без крыши над головой, так как в их дом прилетела российская ракета, – такой коллективный опыт проживают украинцы во время жестокой, сложной и болезненной войны. Без всякой редактуры эти истории от первого лица собирает проект War Stories. И рассказывает их самим украинцам и всему миру.
В марте этого года украинка Катерина вместе со своими коллегами из IT-компании создала волонтерский проект War Stories. На этой платформе волонтеры публикуют истории людей из Украины, которые пережили или продолжают переживать военные действия в своей стране.
О миссии этого проекта Катерина говорит так: "Истории, которые мы публикуем, – без редактуры, мы их не переписываем, мы их не редактируем, и мы их не переводим – мы публикуем их в таком виде, как написал нам автор. Мы хотели избежать субъективного вмешательства, для нас важно, чтобы редактура не исказила историю человека. На самом деле, когда очевидец пишет свой рассказ от себя, получается очень эмоциональные и самобытные публикации.
Мы хотим рассказать, что проживают сейчас люди в Украине, чтобы у всех украинцев появился коллективный опыт этой войны.
Сейчас, к сожалению, внутри страны иногда происходят ссоры или разногласия по поводу того, кто больше пострадал или кому было хуже, а мы хотим, чтобы люди читали разные истории: беженца, военного, врача, мамы, которая вывезла ребенка за границу, парня, который пошел в военкомат, бизнесмена, который пытается развивать свой бизнес, и чтобы у наших читателей была возможность посмотреть на жизнь других своими глазами, перенять их опыт и понять, какого сейчас остальным украинцам. Каждый сейчас переживает свою войну не только снаружи, но и внутри – важно, чтобы люди знали истории и переживания друг друга в это нелегкое время".
Некоторые истории люди отправляют самостоятельно, некоторых очевидцев сотрудники организации ищут сами. Недавно Катерина слушала историю своего знакомого, который в 2014 году уехал из Донецка в Мариуполь, а сейчас эвакуировался из Мариуполя через Россию в Европу. Он был в Мариуполе до конца марта и рассказал о всех ужасах того временя: "Я полдня приходила в себя от этого разговора – очень тяжелая и трогательная история, об этих событиях должен знать весь мир".
Важность этого проекта заключается в следующем:
все читатели могут прожить военные события через эмоции и чувства тысячи других людей, а не из новостей или аналитических отчетов;
украинцы получают коллективный опыт, навсегда обрубающий связь с "братским" народом государства-агрессора;
украинцы получают глубокую "прививку", которая защищает от "псевдо-политиков", которые появятся после окончания войны, и будут вкладывать в уши "псевдо-правду";
весь мир может почувствовать боль, страдания и все те эмоции, которые рухнули на украинский народ не из телевизионных каналов, а из уст простых людей.
По словам Катерины, сейчас стали присылать намного меньше историй – люди забывают и привыкают к войне, не так реагируют на ужасающие новости, халатно относятся к воздушным тревогам, но, к сожалению, война не закончилась и об этом нужно говорить.
Некоторые люди не понимают, зачем рассказывать свою истории и приуменьшают их важность: "Мне говорят, зачем об этом говорить? Я же не на передовой, мой дом не пострадал, я не ранен, но на самом деле каждая история имеет значение – сейчас каждая ситуация сложная и каждому украинцу нелегко. Люди должны рассказывать, как они переживали или переживают войну, чтобы все помнили о том, что происходило в Украине, и чтобы эти страшные события не повторились вновь, как сейчас", – подытоживает Катерина.
Несмотря на то, что интерес к войне спал, Катя отмечает и позитивные тенденции: "Мы проанализировали и обратили внимание на то, что люди дочитывают материалы до конца, "гуляют" по сайту и читают другие истории – радует, что люди сопереживают и им не все равно. У украинцев появилась общенациональная идея и люди этим по-хорошему заболели: кто-то переходит на украинский язык, кто-то носит украинскую символику, а кто-то помогает армии. Теперь у граждан нашей страны появилось уважение к солдатам, потому что раньше такого уважения не было. Теперь есть осознание того, что ты можешь потерять все в любой миг. Я вижу, как мои друзья и знакомые проводят больше времени с семьей и друзьями – люди начали ценить эти обыденные моменты и больше жить. Пройдя через войну, через это ужас, кровопролитие и смерти невинных людей, наша нация станет намного сильнее. Я часто ловлю себя на мысли, что этот проект не должен был существовать, учитывая все условия его создания и
больше всего я жду того дня, когда не нужно будет делиться этими историями, а последним рассказом на нашем сайте будет история о нашей победе".
Изначально War Stories ориентировались на украинскую аудиторию и на создание коллективного опыта, но со временем появилась идея все истории очевидцев переводить на английский язык и сделать англоязычную версию, поскольку у европейских и мировых изданий происходит спад активности и интереса к войне в Украине. Для украинцев важно, чтобы жители разных стран не забывали о том, что война продолжается, что гибнут люди, и что Украине нужна помощь и поддержка.
Да, украинцы сильный народ, но, если каждый житель планеты протянет свою руку помощи или просто скажет слова поддержки, – мы станем еще сильнее, благодаря вам.
Если у вас есть желание рассказать свою историю, это можно сделать через форму на сайте или написать на почту warstoriesua@gmail.com Вы можете изложить свой рассказ разными способами: напечатать и отправить на электронную почту, рассказать при личной встрече, проговорить по телефону или начитать голосовые сообщения одному из сотрудников организации. Также опубликовать свою историю можно анонимно, не указывая личные данные.
Если вы хотите прочитать опубликованные материалы и ознакомиться с историями украинцев, заходите на сайт War Stories или в социальные сети организации: