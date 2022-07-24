"Последний рассказ на сайте будет о нашей победе". War Stories - истории украинцев без редактуры

больше всего я жду того дня, когда не нужно будет делиться этими историями, а последним рассказом на нашем сайте будет история о нашей победе".

Изначально War Stories ориентировались на украинскую аудиторию и на создание коллективного опыта, но со временем появилась идея все истории очевидцев переводить на английский язык и сделать англоязычную версию, поскольку у европейских и мировых изданий происходит спад активности и интереса к войне в Украине. Для украинцев важно, чтобы жители разных стран не забывали о том, что война продолжается, что гибнут люди, и что Украине нужна помощь и поддержка.

Да, украинцы сильный народ, но, если каждый житель планеты протянет свою руку помощи или просто скажет слова поддержки, – мы станем еще сильнее, благодаря вам.

Если у вас есть желание рассказать свою историю, это можно сделать через форму на сайте или написать на почту warstoriesua@gmail.com Вы можете изложить свой рассказ разными способами: напечатать и отправить на электронную почту, рассказать при личной встрече, проговорить по телефону или начитать голосовые сообщения одному из сотрудников организации. Также опубликовать свою историю можно анонимно, не указывая личные данные.

Если вы хотите прочитать опубликованные материалы и ознакомиться с историями украинцев, заходите на сайт War Stories или в социальные сети организации:

Поделитесь ресурсом https://en.warstories.org.ua со своими знакомыми-иностранцами, об этой войне и агрессии России должен знать каждый.