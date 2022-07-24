Клуб из России заработает на переходе украинца Зинченко в "Арсенал"

Ранее сообщалось, что бывший клуб Зинченко "Манчестер Сити" получит за трансфер 30+2 млн фунтов. Как информирует журналист Фабрицио Романо, украинец подписал контракт, рассчитанный до 2026 года.

Зинченко уже присоединился к "Арсеналу" на предсезонном сборе в американском Орландо и позже станет известно под каким номером он будет выступать за "канониров".

25-летний Зинченко перешёл в "Манчестер Сити" из российской "Уфы" летом 2016 года. Сезон-2016/2017 он провёл в голландском "ПСВ", а затем выступал за "горожан".

В составе "Манчестер Сити" Зинченко провёл 127 матчей, в которых отличился двумя голами и 12 результативными передачами. С клубом из Манчестера футболист четырежды выигрывал чемпионат Англии и стал финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.

Кстати, руководство "Уфы" рассчитывает получить за трансфер Зинченко в "Арсенал" более 250 тысяч евро. Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

"Закон есть закон, там получится более 250 тысяч евро. Обсуждался ли вопрос о компенсации с Российским футбольным союзом? Нет. Есть закон, он трактуется и всё. Компенсацию мы получим. Там может быть задержка за счёт того, что сейчас есть. А всё остальное работает", - цитирует Газизова Sports.ru.

Cоглаcно регламентам Международной федерации футбола (ФИФА) и Роccийcкого футбольного союза (РФC), при переходе игрока в новую команду 5% суммы трансфера должно быть перечислено школам, которые воспитывали футболиста в возрасте от 12 до 23 лет, 0,25% суммы перечисляетcя за каждый год воcпитания в возрасте от 12 до 15 лет, 0,5% - за каждый год в возрасте 16-23 лет.

За сборную Украины Зинченко сыграл 52 матча, отметившись в них восемью голами и четырьмя передачами. В составе национальной команды защитник дошёл до 1/4 финала Евро-2020.