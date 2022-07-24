Клуб из России заработает на переходе украинца Зинченко в "Арсенал"
Украинский футболист Александр Зинченко стал игроком "Арсенала", сообщается на официальном сайте лондонской команды.
Украинский футболист Александр Зинченко стал игроком "Арсенала", сообщается на официальном сайте лондонской команды.
Ранее сообщалось, что бывший клуб Зинченко "Манчестер Сити" получит за трансфер 30+2 млн фунтов. Как информирует журналист Фабрицио Романо, украинец подписал контракт, рассчитанный до 2026 года.
Зинченко уже присоединился к "Арсеналу" на предсезонном сборе в американском Орландо и позже станет известно под каким номером он будет выступать за "канониров".
25-летний Зинченко перешёл в "Манчестер Сити" из российской "Уфы" летом 2016 года. Сезон-2016/2017 он провёл в голландском "ПСВ", а затем выступал за "горожан".
В составе "Манчестер Сити" Зинченко провёл 127 матчей, в которых отличился двумя голами и 12 результативными передачами. С клубом из Манчестера футболист четырежды выигрывал чемпионат Англии и стал финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.
Кстати, руководство "Уфы" рассчитывает получить за трансфер Зинченко в "Арсенал" более 250 тысяч евро. Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.
"Закон есть закон, там получится более 250 тысяч евро. Обсуждался ли вопрос о компенсации с Российским футбольным союзом? Нет. Есть закон, он трактуется и всё. Компенсацию мы получим. Там может быть задержка за счёт того, что сейчас есть. А всё остальное работает", - цитирует Газизова Sports.ru.
Cоглаcно регламентам Международной федерации футбола (ФИФА) и Роccийcкого футбольного союза (РФC), при переходе игрока в новую команду 5% суммы трансфера должно быть перечислено школам, которые воспитывали футболиста в возрасте от 12 до 23 лет, 0,25% суммы перечисляетcя за каждый год воcпитания в возрасте от 12 до 15 лет, 0,5% - за каждый год в возрасте 16-23 лет.
За сборную Украины Зинченко сыграл 52 матча, отметившись в них восемью голами и четырьмя передачами. В составе национальной команды защитник дошёл до 1/4 финала Евро-2020.
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