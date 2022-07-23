Польша закупит южнокорейские танки и истребители

В интервью еженедельнику Sieci министр сказал, что Польша приобретет южнокорейское вооружение, конкретно - легкие боевые самолеты 48 FA-50 и танки К2, известные и под названием Black Panther.

"Первая партия из 180 танков попадет в Польшу в будущем году", - сказал Блащак, добавив, что "эти танки со временем начнут производиться в нашей стране".

Польские военнослужащие смогут испробовать новую технику и высказать предложения по улучшению, добавил он.

Сотрудничество польской армии с Южной Кореей было "очень хорошим", признал министр.

"Я посещал с визитом Сеул. Президент Анджей Дуды говорил с южнокорейским коллегой в кулуарах саммита НАТО. Это сотрудничество очень хорошо", - сказал Блащак.