Сб, 23.07.2022
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Мартиньш Чаксте, председатель правления Latvenergo

Польша закупит южнокорейские танки и истребители

ФОТО: AFP/SCANPIX

Польша закупит танки и реактивные истребители у Южной Кореи, подтвердил в пятницу министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Польское радио.

В интервью еженедельнику Sieci министр сказал, что Польша приобретет южнокорейское вооружение, конкретно - легкие боевые самолеты 48 FA-50 и танки К2, известные и под названием Black Panther.

"Первая партия из 180 танков попадет в Польшу в будущем году", - сказал Блащак, добавив, что "эти танки со временем начнут производиться в нашей стране".

Польские военнослужащие смогут испробовать новую технику и высказать предложения по улучшению, добавил он.

Сотрудничество польской армии с Южной Кореей было "очень хорошим", признал министр.

"Я посещал с визитом Сеул. Президент Анджей Дуды говорил с южнокорейским коллегой в кулуарах саммита НАТО. Это сотрудничество очень хорошо", - сказал Блащак.

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