Польша закупит южнокорейские танки и истребители
Польша закупит танки и реактивные истребители у Южной Кореи, подтвердил в пятницу министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Польское радио.
Польша закупит танки и реактивные истребители у Южной Кореи, подтвердил в пятницу министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Польское радио.
В интервью еженедельнику Sieci министр сказал, что Польша приобретет южнокорейское вооружение, конкретно - легкие боевые самолеты 48 FA-50 и танки К2, известные и под названием Black Panther.
Польские военнослужащие смогут испробовать новую технику и высказать предложения по улучшению, добавил он.
Сотрудничество польской армии с Южной Кореей было "очень хорошим", признал министр.
"Я посещал с визитом Сеул. Президент Анджей Дуды говорил с южнокорейским коллегой в кулуарах саммита НАТО. Это сотрудничество очень хорошо", - сказал Блащак.
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