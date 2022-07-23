Заправиться на все. Сколько бензина можно купить на среднюю зарплату в Латвии и других странах?

В Эстонии средняя стоимость бензина в июне составила 2,14 €. Эта сумма на 38,1% выше, чем в январе 2022 года, когда 1 литр можно было купить за 1,55 €.

В Латвии цена на бензин выросла на 39,5%, а в Литве - на 43,9%. Резкое повышение цен также ощутили автомобилисты Украины (+63,3%) и Венгрии (+47,1%).

На Мальте стоимость бензина оставалась стабильной в течение всего 1-го полугодия. В России номинальная цена в рублях почти не изменилась, но в результате искусственного повышения курса рубля правительством стоимость литра бензина в долларах выросла на 32,5%. В свою очередь Казахстан - единственная страна в Европе (частично), где бензин немного подешевел (-0,7%).

Индекс бензина 2022

Дороже всего заправляются автомобилисты Норвегии (2,56 €/литр), Финляндии (2,53 €/литр) и Дании (2,48 €/литр). Из 43 выбранных стран Литва занимает 18-е место в рейтинге по стоимости топлива (2,05 € за литр), Латвия на 16-й позиции (2,07 €), а Эстония - на 8-й (2,14 €). Низкие цены на заправках радуют жителей России (0,84 €/л) и Беларуси (0,68 €/л).

В этом году было проверено также соотношение стоимости бензина и среднестатистической заработной платы.

Автомобилисты Швейцарии, Люксембурга и Дании на среднюю зарплату могут заправить свои машины самым большим количеством бензина: 2455 л, 1943 л и 1502 л соответственно.

Согласно последним данным, среднемесячная зарплата в Эстонии равна 1285 € после уплаты налогов. Это значит, что среднестатистический эстонец на среднюю оплату труда может купить 599 литров бензина. В Литве среднестатистическая зарплата равна 530 л топлива, в Латвии - 460 л.

По сравнению с прошлогодними результатами покупательная способность средней зарплаты по отношению к топливу снизилась в каждой из этих стран.

Стоимость бензина в мире: не везде растут цены

Наличие больших ресурсов сырья спасло некоторые страны от повышения цен на бензин. Мировая экономическая ситуация никак не затронула такие страны, как Саудовская Аравия, Кувейт и Катар. В свою очередь

правительства Колумбии, Эквадора и Казахстана решили заморозить или установить верхнюю границу стоимости топлива в стране.

В июне 2022 года самый дешевый бензин зафиксирован в Алжире (0,30 €/л), Кувейте (0,34 €/л) и Иране (0,35 €/л). А самой высокой ценой отличился Гонконг - 2,83 € за 1 литр бензина.

В мировом рейтинге соотношения стоимости бензина и средней зарплаты лидирующие позиции продолжают занимать страны Персидского залива: Катар (5968 литров), Кувейт (5578 л) и Саудовская Аравия (4372 л).

Последнее место рейтинга занимает Куба, где средняя зарплата равна всего 27 литрам бензина.

Методология и источники данных

Индекс бензина - это ежегодный рейтинг соотношения стоимости бензина и средней зарплаты, который составляют аналитики Picodi с 2019 года.

В этом исследовании использовались последние данные о средней заработной плате, размещенные на сайтах государственных статистических управлений или соответствующих министерств. Для стран, официальные органы которых не публикуют такие данные, была использована статистика с сайта Numbeo.

Средняя стоимость бензина за первое полугодие 2022 года в 102 странах была взята с сайта GlobalPetrolPrices.com и других локальных источников. Разница цен в июне по сравнению с январем рассчитывалась в местной валюте. Для вычисления количества литров топлива, которое можно купить на месячную зарплату, мы разделили среднюю заработную плату после уплаты налогов на среднюю цену 1 литра бензина. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance на июнь 2022 года.