Хоккеист сборной Чехии рассказал об угрозах из-за выступления в КХЛ

"Журналисты нагнетают обстановку касаемо всего, что связано с Россией. Взгляните хоть на то, что пишут о словацких игроках, которые приняли решение поехать в КХЛ, какие реакции это порождает. Конечно, и в Чехии некоторые люди нормально относились к этому, однако большинство - негативно.

Получал ли я угрозы? Да, было… мне угрожали люди с фейковых страниц в соцсетях. Было неприятно читать это, тем не менее я не буду что-либо с этим делать. Мы находимся в демократическом обществе, и у всех есть своя позиция. Решать же всё равно было только мне.

Если бы не "Аризона", вернулся бы я в "Нефтехимик", ведь новый контракт действовал до 2024 года? Мне предлагали соглашения клубы из Швейцарии, из Финляндии. Были варианты также в Чехии. Так что даже если бы я не получил звонок из "Аризоны", то не вернулся бы в Россию в любом случае", - цитирует Клока портал Sport.cz.

27-летний Лукаш Клок выступал за "Нефтехимик" с мая 2021 года. Защитник провёл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 54 матча и набрал 8 (1+7) очков. Ранее Клок играл за финский "Лукко", словацкий "Слован", а также чешские "Витковице" и "Гавиржов". С 2016 года он выступает за сборную Чехии.