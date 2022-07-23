Антоновский мост в дыму. В чем значение переправ через Днепр под Херсоном и что даст украинской армии их уничтожение?

Украинский офицер, служащий на южном направлении, в разговоре с Би-би-си на условиях анонимности подтверждает важность блокирования Антоновского моста сейчас.

"Если еще "режем" Новую Каховку - вся российская группировка будет в мешке. Без логистики им конец. Они понимают риск окружения и уже подтягивают понтоны, - говорит военный. - Но понтоны - это куча времени. Плюс если мы достаем мост, то ударить по понтонам будет еще проще".

Аэродром Чернобаевка, на который еще в марте россияне, судя по всему, возлагали большие надежды по обеспечению херсонской группы авиацией из Крыма, после многочисленных обстрелов альтернативой мостам уже не стал.

"В Чернобаевку если что-то из авиации прилетает, то всего на пару минут. Основной аэродром у них в Чаплинке", - добавляет офицер. Чаплинка - поселок в 70 км юго-восточнее Херсона, сейчас это глубокий тыл российской армии.

А военный обозреватель и публицист Михаил Жирохов в разговоре с Би-би-си акцентирует внимание на том, что украинской армии важно заблокировать и железнодорожный мост.

"Говоря только об Антоновском мосте и Новокаховской дамбе, нельзя забывать еще и о железнодорожном мосте - а в нынешних условиях он становится для россиян даже более важным, чем первые два, ведь известно, что логистика российской армии держится, прежде всего, на железнодорожных перевозках", - говорит он.

Объезд

Блокировка обоих антоновских мостов - автомобильного и железнодорожного - ставит под угрозу херсонский гарнизон российской армии даже при условии, что дамба в Новой Каховке будет цела.

Помимо растяжения логистики на 70-километровый объезд только на правом берегу Днепра, это создает новые проблемы для обеспечения российской группировки.

Ведь объездная дорога проходит через еще одну реку - на этот раз Ингулец, - через которую есть только один мост в селе Дарьевка. И он также может быть разрушен.

"А понтоны на Ингульке снести "Химарсами" будет несложно", - прогнозирует украинский офицер.

Уничтожение или огневой контроль?

В то же время уничтожение (а не повреждение) мостов, тем более таких мощных, как Антоновский, - непростая задача для реактивной артиллерии.

"Объективно сейчас в ВСУ нет огневых средств, чтобы полностью уничтожить Антоновский мост. Все эти обстрелы, которые мы видим последние дни, носят не более чем упреждающий характер. Для реального уничтожения нужны не HIMARS с ракетами с 90-килограммовой боевой частью, и даже не "Точки". Здесь нужны массированные авиационные удары 500-килограммовыми бомбами", - отмечает Михаил Жирохов.

"Даже россияне с их большими возможностями только с четвертого раза смогли уничтожить мост через Затоку в Одесской области, да и то есть большие вопросы к их результативности", - добавляет он.