Сб, 23.07.2022
У людей в голове сложилось, что ехать со скоростью плюс десять километров в час - это нормально. Артурс Смилга, представитель Госполиции
Артурс Смилга, представитель Госполиции

В Латвии за сутки зарегистрировано более 150 ДТП и еще больше нарушений скорости

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 23 человека, сообщили в Государственной полиции.

Среди пострадавших в ДТП пятеро велосипедистов и четверо водителей электросамокатов.

Кроме того, на дорогах Латвии были задержаны 174 нарушителя установленной скорости движения.

Также вчера было составлено 13 протоколов в связи с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и два по факту агрессивного вождения.

В общей сложности за минувшие сутки в сфере дорожного движения принято 395 постановлений об административных правонарушениях, 127 из них - в Рижском регионе.

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