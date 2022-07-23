В Латвии за сутки зарегистрировано более 150 ДТП и еще больше нарушений скорости
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 23 человека, сообщили в Государственной полиции.
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 23 человека, сообщили в Государственной полиции.
Среди пострадавших в ДТП пятеро велосипедистов и четверо водителей электросамокатов.
Кроме того, на дорогах Латвии были задержаны 174 нарушителя установленной скорости движения.
Также вчера было составлено 13 протоколов в связи с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и два по факту агрессивного вождения.
В общей сложности за минувшие сутки в сфере дорожного движения принято 395 постановлений об административных правонарушениях, 127 из них - в Рижском регионе.
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