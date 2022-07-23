В Латвии за сутки зарегистрировано более 150 ДТП и еще больше нарушений скорости

Среди пострадавших в ДТП пятеро велосипедистов и четверо водителей электросамокатов.

Кроме того, на дорогах Латвии были задержаны 174 нарушителя установленной скорости движения.

Также вчера было составлено 13 протоколов в связи с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и два по факту агрессивного вождения.

В общей сложности за минувшие сутки в сфере дорожного движения принято 395 постановлений об административных правонарушениях, 127 из них - в Рижском регионе.