Трагедия на пляже в Таллинне: 17-летний юноша найден мертвым

По информации Спасательного департамента Эстонии, поиски начались в пятницу, 22 июля, поздно вечером в 23:20. К поискам были привлечены вертолет авиационного отряда Департамента полиции и погранохраны, патрульные собаки, дрон спасательной команды Ласнамяэ и гидроцикл спасательной команды Пирита.

Незадолго до трех часов ночи было обнаружено тело молодого человека.

По данным Департамента полиции и погранохраны, непосредственно перед трагедией молодой человек находился на пляже со своими друзьями.