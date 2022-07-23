Сб, 23.07.2022
Инстинкт родителей - защищать своего ребенка. Но тогда я подумала, что если он действительно собирается делать такие вещи, то в тюрьме ему будет безопаснее. Николь Шуберт, мать из США
Николь Шуберт, мать из США

Трагедия на пляже в Таллинне: 17-летний юноша найден мертвым

Пляж. Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

На таллиннском пляже Пирита отправившийся в воду 17-летний молодой человек после поисков был найден мертвым, пишет Rus.Postimees.

По информации Спасательного департамента Эстонии, поиски начались в пятницу, 22 июля, поздно вечером в 23:20. К поискам были привлечены вертолет авиационного отряда Департамента полиции и погранохраны, патрульные собаки, дрон спасательной команды Ласнамяэ и гидроцикл спасательной команды Пирита.

Незадолго до трех часов ночи было обнаружено тело молодого человека.

По данным Департамента полиции и погранохраны, непосредственно перед трагедией молодой человек находился на пляже со своими друзьями.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back