Трагедия на пляже в Таллинне: 17-летний юноша найден мертвым
На таллиннском пляже Пирита отправившийся в воду 17-летний молодой человек после поисков был найден мертвым, пишет Rus.Postimees.
На таллиннском пляже Пирита отправившийся в воду 17-летний молодой человек после поисков был найден мертвым, пишет Rus.Postimees.
По информации Спасательного департамента Эстонии, поиски начались в пятницу, 22 июля, поздно вечером в 23:20. К поискам были привлечены вертолет авиационного отряда Департамента полиции и погранохраны, патрульные собаки, дрон спасательной команды Ласнамяэ и гидроцикл спасательной команды Пирита.
Незадолго до трех часов ночи было обнаружено тело молодого человека.
По данным Департамента полиции и погранохраны, непосредственно перед трагедией молодой человек находился на пляже со своими друзьями.
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