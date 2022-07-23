Сб, 23.07.2022
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Мартиньш Чаксте, председатель правления Latvenergo

Видео ⟩ Трагедия во время домашней вечеринки в Израиле: в дыру в бассейне засосало мужчину

ФОТО: NPOReports/"Twitter"

В Израиле во время домашней вечеринки в бассейне образовалась огромная дыра, в которую засосало двух мужчин, один из которых погиб на месте происшествия, сообщает ВВС.

Инцидент произошел на вилле в городе Кармей-Йосеф, в 40 километрах на юго-восток от Тель-Авива.

Пострадавший идентифицирован как 32-летний работник предприятия. По подозрению в убийстве арестована 60-летняя пара, которой принадлежала недвижимость.

Отмечается, что в момент происшествия на месте находилось около 50 человек. Один из очевидцев рассказал, что увидел, как уровень воды начал внезапно падать из-за образовавшейся дыры, а двух мужчин, находившихся неподалеку, унесло внутрь водоворотом.

Одного пострадавшего удалось достать сразу, он отделался небольшими травмами и был госпитализирован. Тело другого удалось найти только спустя четыре часа, поскольку спасательная операция осложнялась возможностью вторичного обрушения.

По информации СМИ, пострадавший упал в яму глубиной 13 метров.

Газета The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ сообщила, что владелец дома построил бассейн без разрешения от планировщиков в месте, где были определенные проблемы с инфраструктурой.

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