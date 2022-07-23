Сб, 23.07.2022
Мое мнение о Путине не менялось, оно всегда было одним и тем же. [...] У меня не было никаких иллюзий, я никогда не голосовал за этого президента. Кирилл Серебренников, российский режиссер
Кирилл Серебренников, российский режиссер

В воскресенье ожидается дождь, станет холоднее

ФОТО: Schutterstock.com

В воскресенье в Латвии ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями, во многих местах пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Более обильные осадки возможны с утра в Селии и Латгале.

Ночью будет дуть слабый юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +12...+17 градусов.

Днем ожидается смена направления ветра - начнет дуть западный и северо-западный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит +19...+23 градуса.

В Риге в воскресенье из-за туч будет выглядывать солнце, возможен кратковременный дождь. Слабый юго-западный ветер постепенно перейдет в северо-западный. Температура воздуха ночью понизится до +16 градусов, днем достигнет +21 градуса.

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