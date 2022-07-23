В воскресенье ожидается дождь, станет холоднее
В воскресенье в Латвии ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями, во многих местах пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
В воскресенье в Латвии ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями, во многих местах пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Более обильные осадки возможны с утра в Селии и Латгале.
Ночью будет дуть слабый юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +12...+17 градусов.
Днем ожидается смена направления ветра - начнет дуть западный и северо-западный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит +19...+23 градуса.
В Риге в воскресенье из-за туч будет выглядывать солнце, возможен кратковременный дождь. Слабый юго-западный ветер постепенно перейдет в северо-западный. Температура воздуха ночью понизится до +16 градусов, днем достигнет +21 градуса.
24.07. Mākoņains, brīžiem skaidrosies. Naktī atsevišķos rajonos, dienā daudzviet īslaicīgs lietus, vietām stiprs un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī +13…+18°, dienā +17…+21°. pic.twitter.com/UlPOeT44Hg— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 23, 2022
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