Главное за 23 июля ⟩ Выбитое окно за украинский флаг, ракетный удар по Одессе, динамика цен на бензин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян "чрезвычайной ситуацией мирового масштаба" в более чем 50 странах. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В Сети распространилось видео, которое, как утверждается, снято на пляже Пирита и на котором запечатлен возникший на языковой почве конфликт украинок и русскоязычного мужчины.

На таллиннском пляже Пирита отправившийся в воду 17-летний молодой человек после поисков был найден мертвым.

В Израиле во время домашней вечеринки в бассейне образовалась огромная дыра, в которую засосало двух мужчин, один из которых погиб на месте происшествия.

СМИ сообщают, что Иван Ургант стал спешно продавать свой роскошный коттедж в Подмосковье, а также апартаменты в Москве. Причем артист якобы был готов на убыточную сделку.

Немецкий таксист по имени Хазир рассказал о том, как встретил вратаря сборной Германии Мануэля Нойера, помог ему, а затем разочаровался в футболисте.

Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс рассказала, что в юности подверглась домогательствам со стороны режиссера детского телепроекта.

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Семейная пара фотографов – Влада и Константин Либеровы – снимают военные действия с начала путинского вторжения в Украину. Их фотографии разлетаются по всем социальным сетям, их публикуют у себя украинские и международные СМИ, и даже президент Украины Владимир Зеленский часто размещает фотографии Либеровых в своем Telegram-канале и на странице в Instagram. Поговорили с Владой и Константином о том, какого это – снимать войну в своей стране и создавать фотографии, которые останутся в истории навсегда.

В первом полугодии 2022 года большинство стран нашего региона зафиксировали рекордный рост цен на бензин. Антилидером в этом отношении стала Турция, где бензин подорожал на 100%. Аналитики Picodi.com изучили динамику стоимости бензина в Европе и мире в 1-м полугодии 2022 года и подсчитали, сколько литров топлива можно купить на среднестатистическую зарплату в странах Балтии.

В течение последних недель постепенно снизились цены на горючее в Латвии, и у этого есть несколько причин. Правда, непривычная картина наблюдается с ценами на бензин и дизель, что вызывает вопрос: почему дизельное топливо стало дороже бензина?

В Эстонии новая коалиция хочет изменить закон из соображений безопасности, чтобы государство аннулировало разрешения на оружие гражданам России и Беларуси и лишило их возможности обращаться за разрешением в будущем. Однако у Департамента полиции и погранохраны (PPA) могут возникнуть сложности с выполнением этого требования, так как идея, внесенная в коалиционный договор по инициативе "Отечества", потребует много времени, ресурсов, а также сопряжена с определенными рисками.

Предательство было актуально во все времена, и с ним, очень возможно, сталкивались многие из нас. Однако имена некоторых предателей навечно вписаны в историю. Портал TVNET обобщил информацию о пяти величайших предателях в истории человечества.