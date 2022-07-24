Фото ⟩ Prāta vētra открыла концертный тур грандиозным шоу в Елгаве
23 июля группа Prāta vētra ярким шоу в Елгаве открыла концертный тур "Год без календаря".
23 июля группа Prāta vētra ярким шоу в Елгаве открыла концертный тур "Год без календаря".
В качестве специального гостя перед Prāta vētra выступил Янис Шипкевицс со своим сольным проектом Shipsea в сопровождении аккомпанирующей группы музыкантов.
В программе вечера прозвучали как уже полюбившиеся слушателям мелодии Prāta vētra, так и песни из нового альбома "Год без календаря" с участием группы современной народной музыки Tautumeitas.
Галерея: концерт Prāta vētra в Елгаве
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