Фото ⟩ Prāta vētra открыла концертный тур грандиозным шоу в Елгаве

В качестве специального гостя перед Prāta vētra выступил Янис Шипкевицс со своим сольным проектом Shipsea в сопровождении аккомпанирующей группы музыкантов.

В программе вечера прозвучали как уже полюбившиеся слушателям мелодии Prāta vētra, так и песни из нового альбома "Год без календаря" с участием группы современной народной музыки Tautumeitas.

Галерея: концерт Prāta vētra в Елгаве