Россия подтвердила ракетный удар по Одессе - утверждается, что уничтожен склад ракет

Если верить сообщению, удар был нанесен по судоремонтному заводу, который находится на территории порта.

Минобороны России утверждает, что был уничтожен украинский военный корабль и склад противокорабельных ракет Harpoon.

Также, якобы, были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту украинских военных кораблей.

Уже сообщалось, что в субботу российские войска выпустили по Одессе четыре ракеты, две из которых попали в морской торговый порт.

Одесский порт играет центральную роль в соглашениях, подписанных Украиной и Россией при посредничестве Турции и ООН в пятницу, 22 июля, которые предусматривают возобновление экспорта заблокированного на Украине зерна через Черное море.

Ранее Украина заявляла, что подпишет соглашение о возобновлении экспорта зерна только с Турцией и ООН, отказавшись от любых прямых сделок с Москвой. Россия подписала отдельное идентичное соглашение с Турцией и ООН.