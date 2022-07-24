Россия подтвердила ракетный удар по Одессе - утверждается, что уничтожен склад ракет
Министерство обороны России сегодня, 24 июля, подтвердило нанесение ракетного удара по порту Одессы.
Министерство обороны России сегодня, 24 июля, подтвердило нанесение ракетного удара по порту Одессы.
Если верить сообщению, удар был нанесен по судоремонтному заводу, который находится на территории порта.
Минобороны России утверждает, что был уничтожен украинский военный корабль и склад противокорабельных ракет Harpoon.
Также, якобы, были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту украинских военных кораблей.
Уже сообщалось, что в субботу российские войска выпустили по Одессе четыре ракеты, две из которых попали в морской торговый порт.
Одесский порт играет центральную роль в соглашениях, подписанных Украиной и Россией при посредничестве Турции и ООН в пятницу, 22 июля, которые предусматривают возобновление экспорта заблокированного на Украине зерна через Черное море.
Ранее Украина заявляла, что подпишет соглашение о возобновлении экспорта зерна только с Турцией и ООН, отказавшись от любых прямых сделок с Москвой. Россия подписала отдельное идентичное соглашение с Турцией и ООН.
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