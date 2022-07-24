В Латвии создана технология, создающая и электричество, и тепло, и холод

В то время, когда Латвия отказывается от российских энергоресурсов, а также растут тарифы на природный газ, тепло и электричество, такая созданная в Латвии технология позволит местным производственным предприятиям снабжать себя необходимой энергией, используя в качестве сырья значительно дешевые местные ресурсы - щепу.

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"Этот процесс как в плане цен значительно выгоднее природного газа, так и экологически дружественнее в плане использования биомассы, поскольку в основном биомасса используется только в производстве энергии одного вида - тепла.

Кроме того, эта технология может быть интегрирована на уже существующих станциях природного газа. В свою очередь модульное решение позволяет установить такую передвижную, предварительно смонтированную когенерационную станцию с облегченными процедурами строительства или без специальной инфраструктуры.

Одну такую систему в следующем месяце поставим клиентам в Японии, и при поддержке Латвийского агентства развития инвестиций представим и другим потенциальным клиентам", - рассказывает руководитель предприятия Fortes Арманд Земитис.

"Зеленая энергия из местных ресурсов поможет в долгосрочной перспективе сократить счета за электричество и тепло, при этом станции когенерации такого типа - еще одна возможность способствовать энергетической безопасности и независимости Латвии от российских энергоресурсов. Поздравляем, что местные предприниматели предлагают инновационные решения и долгосрочные технологии", - сказал министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс.