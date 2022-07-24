СМИ: в Россию с начала войны приехало или было вывезено 2,8 миллиона украинцев

Сообщается, что почти половина беженцев приехали из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Среди прибывших - 448 тысяч детей.

Источник уточнил, что на данный момент в 652 пунктах временного размещения, в России, находятся 33,3 тысячи человек, в том числе 11 241 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский еще 13 июля заявлял, что "два миллиона наших людей вывезли в Россию". По его словам, у украинцев отбирают документы и вывозят в отдаленные российские регионы, чтобы потом им было сложно возвращаться домой.