ВИДЕО ⟩ "Супер Нова" одержала первую победу за 22 матча

22-й тур чемпионата Латвии начался с победы "Супер Новы" над "Тукумсом" - 2:1. Хозяева вышли вперёд уже на 6-й минуте после гола Марко Регжи, который с левой пробил из-за пределов штрафной, застав врасплох вратаря "Тукумса".

На 57-й минуте Регжа оформил дубль, забив свой четвёртый гол в текущем сезоне. Пять минут спустя "Тукумс" благодаря голу Кристерса Шванса сократил отставание до минимума, но на большее гостей не хватило.

Отметим, что для "Супер Новы" эта победа стала первой в текущем сезоне чемпионата Латвии.

Уверенную домашнюю победу одержала "Валмиера", которая на своём стадионе разгромила "Метту" - 6:1. Голами в составе победителей отметились Джибриль Гейе, Даниель Балодис, Артур Мурза, Дайсуке Йокота и Лукас Вапне, который оформил дубль. Единственный гол за "Метту" забил Бруно Мелнис.

18-летний Вапне является воспитанником "Метты" и стал игроком "Валмиеры" в середине июля. Таким образом, первые голы за новый клуб Вапне забил в ворота своей предыдущей команды.

Безголевой ничьей завершился матч между РФШ и "Аудой", который прошёл в Риге. Хозяева чаще атаковали и имели больше возможностей, чтобы забить, но в воротах "Ауды" прекрасно действовал камерунский голкипер Фабрис Ондоа.

В заключительном матче 22-го тура "Рига" на стадионе "Сконто" одержала минимальную победу над юрмальским "Спартаком" - 2:1. Голами в составе хозяев отметились Марсело Торрес и Габриэль Рамос. За "Спартак" гол с пенальти забил Олег Лайзанс.

Отметим, что ещё один матч 22-го тура между "Лиепаей" и "Даугавпилсом" был перенесён на 4 августа.

После 22 тура турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 56 очков. На втором месте располагается РФШ (49), а замыкает тройку лучших "Рига" (47). Далее идут "Лиепая" (40), "Ауда" (37), "Даугавпилс" (24), "Тукумс" (20), "Спартак" (14), "Метта" (13) и "Супер Нова" (8).

В 23-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт с 30 июля по 1 августа, "Спартак" на своём поле сыграет с "Супер Новой", "Тукумс" с РФШ, "Даугавпилс" с "Ригой", "Метта" с "Лиепаей", а "Ауда" с "Валмиерой".