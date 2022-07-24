Опрос: все меньше латвийцев следит за событиями в Украине

Руководитель отдела маркетинга и коммуникации Tamro Агния Грейзиня отмечает, что в июле 33% опрошенных жителей Латвии несколько раз в день следили за информацией о войне в Украине, в том числе 6% следили за этой информацией постоянно или почти постоянно, а 27% - несколько раз в день. На конец марта этот показатель составлял 74%, в том числе 24% следили за информацией о войне постоянно или почти постоянно, а 50% следили за ней несколько раз в день.

Опрос показал, что в июле 25% респондентов следили за событиями в Украине один раз в день, 13% - реже, 7% ответили, что не следят за этой информацией, а еще 5% не смогли дать конкретного мнения.

При сравнении полученных результатов по разным демографическим группам наиболее существенные различия проявились по используемому в семье языку - латыши в целом чаще следят за событиями войны в Украине. Среди латышей 79% респондентов следят за упомянутыми событиями хотя бы раз в день, а среди русскоязычных этот показатель составляет 57%. Среди латышей 36% следят за новостями о войне на Украине несколько раз в день и чаще, в то время как среди русскоязычных этот показатель составляет 22%.

Точно так же среди русскоязычных чаще встречаются те, кто вообще не следит за событиями войны на Украине - 20% русскоязычных и 5% латышей соответственно.

Анализируя данные в зависимости от пола респондентов, был сделан вывод, что 82% мужчин и 68% женщин следят за указанной информацией хотя бы раз в день. Несколько чаще женщины отмечали, что не следят за этой информацией - 8% женщин и 6% мужчин соответственно.

В опросе участвовали 1478 респондентов.