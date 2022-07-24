Жителей Юрмалы призвали убрать расположенные по краям улиц камни

Как указали в самоуправлении, владельцы ограничивают прилегающие к частной собственности территории камнями, устанавливая их на обочинах улиц, на границах красных линий. Такие действия могут привести к возникновению опасных ситуаций и поэтому запрещены.

Администрация города Юрмалы просить владельцев участков земли, которые установили на обочинах такие отделяющие проезжую часть от улиц камни или другие элементы, обеспечить их перемещение.

Как пояснили в самоуправлении, размещение каких-либо отделяющих элементов, в том числе камней, на территории между красными линиями запрещено. Это устанавливают правила Юрмалы.

В самоуправлении также пояснили, что согласно правилам дорожного движения за такие действия может грозить штраф от 70 до 250 евро для физического лица и от 700 до 2900 - для юридического.

Размещение камней или других ограничительных элементов по краям проезжей части недопустимо, так как угрожает безопасности участников движения - пешеходов, велосипедистов и автоводителей. Если не заметить такой камень на краю дороги, можно получить серьезные травмы, пояснили в самоуправлении.