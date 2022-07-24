Жителей Юрмалы призвали убрать расположенные по краям улиц камни
Юрмальская дума призывает владельцев участков земли убрать расположенные вдоль обочин улиц камни, сообщает агентство LETA.
Юрмальская дума призывает владельцев участков земли убрать расположенные вдоль обочин улиц камни, сообщает агентство LETA.
Как указали в самоуправлении, владельцы ограничивают прилегающие к частной собственности территории камнями, устанавливая их на обочинах улиц, на границах красных линий. Такие действия могут привести к возникновению опасных ситуаций и поэтому запрещены.
Администрация города Юрмалы просить владельцев участков земли, которые установили на обочинах такие отделяющие проезжую часть от улиц камни или другие элементы, обеспечить их перемещение.
Как пояснили в самоуправлении, размещение каких-либо отделяющих элементов, в том числе камней, на территории между красными линиями запрещено. Это устанавливают правила Юрмалы.
Размещение камней или других ограничительных элементов по краям проезжей части недопустимо, так как угрожает безопасности участников движения - пешеходов, велосипедистов и автоводителей. Если не заметить такой камень на краю дороги, можно получить серьезные травмы, пояснили в самоуправлении.
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