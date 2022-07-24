Вс, 24.07.2022
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Мост на Саркандаугаве подорожал. Затраты на его строительство выросли более чем на миллион евро

Работы по строительству моста в Саркандаугаве ФОТО: Zane Bitere/LETA

Строительство Саркандаугавского моста через железную дорогу подорожало примерно на 1,1 млн евро, сообщил агентству LETA советник заместителя председателя Рижской думы Вилниса Кирсиса Эдмунд Юревич.

Удорожание оставшихся работ составляет 1 065 396 евро без PVN. На оставшиеся работы удорожание составляет 12,1%, а на весь договор - 3,03%.

Как сообщалось, самоуправление нашло компромисс с застройщиком по перерасчету стоимости строительства моста через железную дорогу на Саркандаугаве, и переговоры вступили в завершающую фазу.

Разные позиции строительных работ будут индексироваться по-разному, потому что рост затрат на различные материалы тоже отличался - например, быстрее росли цены на металлическую и битумную продукцию.

Ранее предполагалось, что повышение цены может составить до 15% от оставшейся суммы договора - 8,3 млн евро, но ее удалось снизить.

Реализация проекта подорожала из-за развязанной Россией войны в Украине и введенных против России и Беларуси санкций.

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