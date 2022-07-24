Вс, 24.07.2022
Инстинкт родителей - защищать своего ребенка. Но тогда я подумала, что если он действительно собирается делать такие вещи, то в тюрьме ему будет безопаснее. Николь Шуберт, мать из США
Николь Шуберт, мать из США

Конгрессмен Смит: Украина может получить 25-30 систем HIMARS и их аналогов

Ракетная система HIMARS ФОТО: Giuseppe Cacace

США и их союзники могут поставить Украине от 25 до 30 систем залпового огня HIMARS и их аналогов, заявил в интервью RFE/RL председатель комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит.

Он и еще несколько конгрессменов посетили Киев и в субботу встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава бюро офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что переговоры велись о поставках вооружения, о залповых системах.

"Мы готовы дать Украине столько установок HIMARS, сколько можем", - отметил Смит.

Он указал, что поставка 50 таких установок вряд ли возможна, но число 25-30 - весьма реально.

Речь идет об американских системах, об аналогичных системах MLRS из Великобритании и других стран НАТО.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине для защиты необходимы 50 таких установок, а для нападения - 100.

Сейчас США поставили Украине 12 систем HIMARS, но обещали поставить еще четыре. Поставлены и несколько систем MLRS.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back