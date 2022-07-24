Конгрессмен Смит: Украина может получить 25-30 систем HIMARS и их аналогов

Он и еще несколько конгрессменов посетили Киев и в субботу встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава бюро офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что переговоры велись о поставках вооружения, о залповых системах.

"Мы готовы дать Украине столько установок HIMARS, сколько можем", - отметил Смит.

Он указал, что поставка 50 таких установок вряд ли возможна, но число 25-30 - весьма реально.

Речь идет об американских системах, об аналогичных системах MLRS из Великобритании и других стран НАТО.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине для защиты необходимы 50 таких установок, а для нападения - 100.

Сейчас США поставили Украине 12 систем HIMARS, но обещали поставить еще четыре. Поставлены и несколько систем MLRS.