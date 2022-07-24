В США авиакомпания отменила рейс десятилетней пассажирки, не проинформировав ее родителей

18 июля она одна вылетела из штата Вирджиния, чтобы навестить семью в Бостоне. Чтобы добраться до цели, требовалась пересадка в аэропорту Нью-Йорка.

Мать девочки сказала, что узнала об отмене полета только тогда, когда позвонила дочь.

"Она истерически плакала, говоря, что полет отменен, и я попросила ее дать трубку персоналу, который сказал, что попытается направить ее на другой рейс в тот же день", - рассказала мать.

Девочка прибыла в Нью-Йорк в 11:30, однако авиакомпания смогла направить ее на другой полет только в 20 часов.

Мать рассказала: "Она была испугана и сказала, что не хочет больше летать. Этот опыт уничтожил в ней любовь к путешествиям".