В США авиакомпания отменила рейс десятилетней пассажирки, не проинформировав ее родителей
Жительница США сообщила СМИ, что авиакомпания American Airlines отменила полет ее десятилетней дочери, однако не проинформировала родителей, пишет Insider.
Жительница США сообщила СМИ, что авиакомпания American Airlines отменила полет ее десятилетней дочери, однако не проинформировала родителей, пишет Insider.
18 июля она одна вылетела из штата Вирджиния, чтобы навестить семью в Бостоне. Чтобы добраться до цели, требовалась пересадка в аэропорту Нью-Йорка.
Мать девочки сказала, что узнала об отмене полета только тогда, когда позвонила дочь.
Девочка прибыла в Нью-Йорк в 11:30, однако авиакомпания смогла направить ее на другой полет только в 20 часов.
Мать рассказала: "Она была испугана и сказала, что не хочет больше летать. Этот опыт уничтожил в ней любовь к путешествиям".
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