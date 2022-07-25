Пн, 25.07.2022
Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Сергей Лавров, глава МИД РФ
Сергей Лавров, глава МИД РФ
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Дети Виторгана и Галкина Юрмале, а Ира Смелая в подсолнухах

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, где отдыхали звезды на этой неделе. 

Катерина Варнава отдыхала в Турции

Довольная Даша Мельникова

Ирина Дубцова каталась на велосипеде

Кети Топурия спела вместе с Андреа Бочелли

Ирина Смелая в подсолнухах

Данила Поперечный с возлюбленной

Андрей Мерзликин провел время с семьей

Амината была на студии

Ольга Серябкина побывала на фестивале

Настя Ивлеева радовалась солнцу

Светлана Лобода работала в студии

ФОТО: instagram.com/lobodaofficial

Эммануил Виторган провел время с детьми на пляже в Юрмале

Максим Галкин получил массаж от дочери Лизы

Маркус Рива на съемках

Ксения Собчак похвасталась новой сумкой

Мария Горбань сделала татуировку

Настя Каменских пела

Евгений Чичваркин ел шашлык

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