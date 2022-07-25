Дети Виторгана и Галкина Юрмале, а Ира Смелая в подсолнухах
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, где отдыхали звезды на этой неделе.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, где отдыхали звезды на этой неделе.
Катерина Варнава отдыхала в Турции
Довольная Даша Мельникова
Ирина Дубцова каталась на велосипеде
Кети Топурия спела вместе с Андреа Бочелли
Ирина Смелая в подсолнухах
Данила Поперечный с возлюбленной
Андрей Мерзликин провел время с семьей
Амината была на студии
Ольга Серябкина побывала на фестивале
Настя Ивлеева радовалась солнцу
Светлана Лобода работала в студии
Эммануил Виторган провел время с детьми на пляже в Юрмале
Максим Галкин получил массаж от дочери Лизы
Маркус Рива на съемках
Ксения Собчак похвасталась новой сумкой
Мария Горбань сделала татуировку
Настя Каменских пела
Евгений Чичваркин ел шашлык
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