Фото ⟩ Легкоатлетка Дарья Клишина показала себя в купальнике спустя месяц после родов
Российская легкоатлетка Дарья Клишина, специализирующая на прыжках в длину, опубликовала в своём Instagram фото в купальнике через месяц после родов.
Российская легкоатлетка Дарья Клишина, специализирующая на прыжках в длину, опубликовала в своём Instagram фото в купальнике через месяц после родов.
"Мир очень гармоничный, особенно когда светит солнце", - подписала фотографии Клишина.
26 июня 31-летняя спортсменка впервые стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами (США), где Клишина живёт уже девять лет.
О беременности Клишиной стало известно в феврале. Тогда легкоатлетка разместила фотографию в закрытом купальнике, где был виден округлившийся живот.
Затем спортсменка неоднократно публиковала снимки, рассказывая, как ожидает малыша. Дарья даже намекнула на пол ребёнка - у спортсменки родился сын. А вот имя отца мальчика Клишина так и не раскрыла.
Дарья Клишина является серебряным призёром первенства мира 2017 года и двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013). В 2016 году Клишина стала единственно российской легкоатлеткой, допущенной до Олимпийских игр в Бразилии.
Её последним крупным турниром были летние Олимпийские игры в Токио, которые оказались для неё неудачными. Клишина не смогла выйти в финал соревнований из-за травмы, полученной во время квалификации. Спортсменка была вынуждена покинуть стадион в инвалидной коляске.
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