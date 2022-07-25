Видео ⟩ Серьезная авария на улице Маскавас; столкнулись три автомашины
В понедельник, 25 июля, в Риге на улице Маскавас произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в Государственной полиции.
В понедельник, 25 июля, в Риге на улице Маскавас произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в Государственной полиции.
Государственная полиция сообщает, что вызов на улицу Маскавас, 261, поступил в 8:50. По предварительной информации, столкнулись три автомобиля - Nissan, Citroen и грузовик.
В аварии пострадал один человек, которого доставили в медицинское учреждение.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента.
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