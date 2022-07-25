Видео ⟩ Серьезная авария на улице Маскавас; столкнулись три автомашины

Государственная полиция сообщает, что вызов на улицу Маскавас, 261, поступил в 8:50. По предварительной информации, столкнулись три автомобиля - Nissan, Citroen и грузовик.

В аварии пострадал один человек, которого доставили в медицинское учреждение.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента.

Фото с места аварии ФОТО: Facebook/группа Кенгарагс/Натали Дроздова