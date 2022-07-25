Ежегодно 174 несовершеннолетние девушки делают аборт

Согласно статистическим данным, ежегодно в Латвии у девочек до 18 лет рождается 200-300 детей. В том числе каждый год как минимум три девочки становятся мамами уже в 14 лет. С другой стороны, в среднем 174 девушки делают аборт до достижения совершеннолетия.

Основными причинами подростковой беременности являются неосведомленность о репродуктивном здоровье, неблагоприятные семейные условия и социальная среда, и такая беременность зачастую имеет далеко идущие негативные последствия как для самой молодой женщины, так и для ее ребенка, если недоступна адекватная психологическая, социальная и медицинской поддержка.

В целях решения этих вопросов в государственном масштабе с 1 января по 31 октября Фонд Детской больницы реализует проект Фонда общественной интеграции (ФОИ) "План действий на 2022-2025 годы по поддержке несовершеннолетних беременных женщин в Латвии". Проект финансируется из средств Министерства культуры.

Целью проекта является оказание информационной, образовательной поддержки и защита интересов уязвимой группы населения - несовершеннолетних беременных женщин, а также несовершеннолетних отцов, повышение осведомленности об интеграции несовершеннолетних беременных женщин в общество, разработка мер, направленных на включение услуг по поддержке несовершеннолетних беременных женщин в систему государственной оплачиваемой поддержки, а также проведение профилактических мероприятий.

В настоящее время в рамках проекта начат цикл из шести дискуссий, в ходе которых представители государственных и муниципальных учреждений совместно с профессионалами отрасли выявляют основные направления проблем и ищут подходящие решения. В первой половине июля состоялась первая дискуссия.