Официально: стало известно, где Индрашис продолжит карьеру
Латвийский нападающий Микс Индрашис продолжит свою карьеру в команде Немецкой хоккейной лиги (DEL) "Швеннингер Уайлд Уингз". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Латвийский нападающий Микс Индрашис продолжит свою карьеру в команде Немецкой хоккейной лиги (DEL) "Швеннингер Уайлд Уингз". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, в конце июня московский "Спартак" сообщил о подписании контракта с 31-летним латвийским форвардом, но Индрашис выступил с заявлением, в котором сообщил, что данная информация не соответствует действительности.
В прошлом чемпионате КХЛ 31-летний Индрашис провёл 46 матчей за "Витязь" и "Адмирал", набрав 17 (7+10) очков, а также сыграл на Олимпийских играх в Пекине и завершил сезон за "Биль" в чемпионате Швейцарии. Из-за травмы нападающий был вынужден пропустить чемпионат мира в Финляндии.
С 2011 года Индрашис провёл в КХЛ 524 матча, в которых набрал 302 (134+168) очка. За сборную Латвии нападающий играет с 2012 года. За это время он принял участие в девяти чемпионатах мира.
В прошлом сезоне "Швеннингер Уайлд Уингз" в чемпионате заняли предпоследнее место среди 15 команд, избежав вылета из DEL.
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