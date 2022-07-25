Официально: стало известно, где Индрашис продолжит карьеру

Напомним, в конце июня московский "Спартак" сообщил о подписании контракта с 31-летним латвийским форвардом, но Индрашис выступил с заявлением, в котором сообщил, что данная информация не соответствует действительности.

В прошлом чемпионате КХЛ 31-летний Индрашис провёл 46 матчей за "Витязь" и "Адмирал", набрав 17 (7+10) очков, а также сыграл на Олимпийских играх в Пекине и завершил сезон за "Биль" в чемпионате Швейцарии. Из-за травмы нападающий был вынужден пропустить чемпионат мира в Финляндии.

С 2011 года Индрашис провёл в КХЛ 524 матча, в которых набрал 302 (134+168) очка. За сборную Латвии нападающий играет с 2012 года. За это время он принял участие в девяти чемпионатах мира.

В прошлом сезоне "Швеннингер Уайлд Уингз" в чемпионате заняли предпоследнее место среди 15 команд, избежав вылета из DEL.