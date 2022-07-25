Из-за ДТП перекрыто движение на Рижской объездной дороге
Из-за дорожно-транспортного происшествия на Рижской кольцевой дороге затруднено движение, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Из-за дорожно-транспортного происшествия на Рижской кольцевой дороге затруднено движение, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Авария произошла на пересечении трасс Балтэзерс - Саулкалне (А4) и Улброка - Огре (Р5). Движение транспорта на месте аварии перекрыто.
Участники ДТП - два грузовика и легковой автомобиль Toyota. По предварительной информации, пострадали два человека из автомобиля Toyota, они были доставлены в медучреждение.
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