Из-за ДТП перекрыто движение на Рижской объездной дороге

Авария произошла на пересечении трасс Балтэзерс - Саулкалне (А4) и Улброка - Огре (Р5). Движение транспорта на месте аварии перекрыто.

Участники ДТП - два грузовика и легковой автомобиль Toyota. По предварительной информации, пострадали два человека из автомобиля Toyota, они были доставлены в медучреждение.