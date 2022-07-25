Пн, 25.07.2022
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Адам Смит, конгрессмен

Из-за ДТП перекрыто движение на Рижской объездной дороге

Авария. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Из-за дорожно-транспортного происшествия на Рижской кольцевой дороге затруднено движение, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Авария произошла на пересечении трасс Балтэзерс - Саулкалне (А4) и Улброка - Огре (Р5). Движение транспорта на месте аварии перекрыто.

Участники ДТП - два грузовика и легковой автомобиль Toyota. По предварительной информации, пострадали два человека из автомобиля Toyota, они были доставлены в медучреждение.

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