Вторник станет самым теплым днем недели

Синоптики прогнозируют, что ближайшая ночь пройдет без осадков, небо будет частично закрыто облаками, ожидается медленный южный ветер, температура воздуха понизится до +14...+19 градусов, местами на востоке страны - до +11 градусов.

В течение дня, начиная с запада, небо постепенно затянет дождевыми тучами, во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможны также грозовые ливни. В Латгале осадков не ожидается. Погода в Курземе к вечеру прояснится.

Южный, юго-западный ветер во вторник усилится в порывах до 8-13 метров в секунду, воздух прогреется до +21...+23 градусов в Курземе и до +24...+27 градусов на остальной территории страны..

В Риге во вторник сквозь облака будет проглядывать солнце, к вечеру пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, ожидается южный ветер, скорость которого в порывах достигнет 12 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +18 градусов, в пригороде столицы +15...+17 градусов; днем воздух прогреется до +25...+26 градусов.