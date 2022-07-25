Вторник станет самым теплым днем недели
Вторник, 26 июля, станет самым теплым днем недели на большей части территории страны, но с запада Латвию начнет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди.
Вторник, 26 июля, станет самым теплым днем недели на большей части территории страны, но с запада Латвию начнет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди.
Синоптики прогнозируют, что ближайшая ночь пройдет без осадков, небо будет частично закрыто облаками, ожидается медленный южный ветер, температура воздуха понизится до +14...+19 градусов, местами на востоке страны - до +11 градусов.
В течение дня, начиная с запада, небо постепенно затянет дождевыми тучами, во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможны также грозовые ливни. В Латгале осадков не ожидается. Погода в Курземе к вечеру прояснится.
Южный, юго-западный ветер во вторник усилится в порывах до 8-13 метров в секунду, воздух прогреется до +21...+23 градусов в Курземе и до +24...+27 градусов на остальной территории страны..
В Риге во вторник сквозь облака будет проглядывать солнце, к вечеру пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, ожидается южный ветер, скорость которого в порывах достигнет 12 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +18 градусов, в пригороде столицы +15...+17 градусов; днем воздух прогреется до +25...+26 градусов.
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