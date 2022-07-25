Россия уже четыре месяца скрывает свои потери в Украине

За пять месяцев войны Минобороны России лишь дважды сообщало о потерях своей армии. В последний раз это произошло 25 марта, когда было объявлено, что в ходе "спецоперации" погиб 1351 российский военнослужащий, еще 3825 получили ранения.

Других официальных данных о потерях российской живой силы до сих пор не поступало.

Представители СМИ, опираясь на общедоступные данные, идентифицировали уже 4760 солдат РФ, погибших на территории Украины.

Между тем, Генштаб ВСУ сообщает, что к утру понедельника потери живой силы российских войск в Украине достигли примерно 39 700 человек. По оценкам же британского Минобороны, российские потери на Украине, включая убитых и раненых, составляют не менее 50 тысяч человек.